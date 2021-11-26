ЖАЛАКЯВИЧЮС Витаутас Прано
Литовский режиссёр, сценарист, народный артист РСФСР, народный артист Литовской ССР.
В 1948–50 учился в Каунасском ун-те. В 1956 окончил режиссёрский ф-т ВГИКа (мастерская М. Э. Чиаурели). В 1961–74 и в 1980–89 худ. рук. Литовской киностудии, с 1990 худ. рук. «Студии 2000»; внёс значит. вклад в становление нац. киношколы. Уже в дипломной работе (короткометражном ф. «Утопленник» по новелле П. Цвирки, 1957) проявился интерес Ж. к прошлому Литвы, к литов. лит-ре, своеобразию нац. мировосприятия. Не имея возможности реализовать все свои постановочные замыслы, создавал сценарии для др. режиссёров: «Чувства» (1968, по роману «Чёртов кряж» Э. Лива), «Да будет жизнь!» (1970), «Чёртово семя» (1980, по новеллам Цвирки), «Факт» (1982), телесериал «Марюс» (1990, по мотивам романа «Сенокос» К. Альменаса). Эти картины, как и собств. фильмы Ж. («Адам хочет быть человеком», 1959; новелла «Живые герои» в одноим. фильме, 1960; «Хроника одного дня», 1964; «Воскресный день в аду», 1988, при участии А. Грикявичюса и А. Квирикашвили), отражают проблему самоидентификации как всего литов. народа, так и его отд. представителей, особенно в моменты историч. испытаний, когда необходимо сделать единственно правильный выбор.
Одно из лучших произведений литов. кинематографа – ф. «Никто не хотел умирать» (1965; Гос. пр. СССР, 1967). Созданный в приключенч. жанре и, казалось бы, политически выдержанный «советский вестерн» о борьбе «лесных братьев» против установления коммунистич. режима в послевоенной Литве вскрывает неразрешимую экзистенциальную коллизию личного и социального, индивидуальности и системы.
Не ограничиваясь нац. рамками, Ж. снимал фильмы о политич. метаморфозах в Лат. Америке («Это сладкое слово – свобода!», 1973, Гл. пр. Мкф в Москве; «Кентавры», 1979). В произведениях мировой лит-ры его привлекал беспощадный анализ человеческих страстей, скрытых мотивов поведения людей в частной или обществ.-политич. жизни (т/ф «Авария» по Ф. Дюрренматту, 1975; фильмы «Рассказ неизвестного человека» по А. П. Чехову, 1981; «Зверь, выходящий из моря» по повести «Наводнение» Е. И. Замятина, 1992; а также сценарий к ф. «Повесть непогашенной луны» по повести Б. А. Пильняка, постановка Е. В. Цымбала, 1990). Среди др. фильмов: «Пока не поздно» (1958, совм. с Ю. М. Фогельманом), «Чужие» (1962, Ж. – худ. рук.), «Извините, пожалуйста» (1983), «Исповедь его жены» (1984, Ж. – автор сценария, реж. А. Грикявичюс; Гос. пр. Литов. ССР, 1984). В 1977–1978 вёл мастерскую приключенч. фильма на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве.
Сочинения:
Разные слова об импульсах кинотворчества и о поисках живых цветов. М., 1969;
Это сладкое слово – свобода! М., 1973 (совм. с В. И. Ежовым); As nezinau... Vilnius, 1997.
Иллюстрации:
В. П. Жалакявичюс. Кадр из фильма «Никто не хотел умирать». 1965.
Автор статьи: С. В. Кудрявцев.