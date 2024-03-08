САПРЫКИН, ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сапры́кин, Юрий Михайлович (30.03.1913, Екатеринодар — 08.03.1998, Москва) — советский историк-медиевист, профессор кафедры истории Средних веков МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1939 окончил исторический факультет МГУ. Принимал участие в Великой Отечественной вой­не. Работая на кафедре истории Средних веков МГУ, в 1949 защитил кандидатскую диссертацию «Происхождение политических взглядов Джемса Гаррингтона (1611–1677). Из истории борьбы классов вокруг вопросов о собственности и власти в Англии в конце 40-х и в 50-х гг. XVII в.» (научный руководитель Е. А. Косминский ). В 1949–1952 — заместитель декана исторического факультета МГУ, в 1953–1955 — заместитель проректора МГУ по научной и учебной работе гуманитарных факультетов. В 1963 защитил докторскую диссертацию «Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII–XVII вв.)». С 1965 по 1993 — профессор кафедры истории Средних веков МГУ. Основными сферами научной работы С. были английская колонизация Ирландии в XII–XVII вв., народные движения в Англии и Ирландии в раннее Новое время, аграрная история этих стран, социально-политические взгляды английского крестьянства в XIV–XVII вв. и др. В монографии «Английская колонизация Ирландии в XVI — начале XVII в.» (М., 1958) С. рассмотрел развитие аграрных отношений в связи с отменой клановой системы, колонизацию англичанами ряда графств Ирландии, социальную политику Англии на захваченных землях и борьбу ирландцев с колонизаторами. Важные проблемы, связанные с социальным развитием Англии и Ирландии и вопросами колонизации, исследуются также в работах «Народные движения в Англии и Ирландии в XVI веке» (М., 1963); «Народные движения в Англии во второй половине XVI — начале XVII в.» (М., 1981); «Ирландское восстание XVII века» (М., 1967); «Английское завоевание Ирландии, XII–XVII вв.» (М., 1982). Важным аспектом научной деятельности С. было изучение истории общественной мысли и политических учений. В монографиях «Социально-политические взгляды английского крестьянства в XIV–XVII вв.» (М., 1972), «Политическое учение Гаррингтона: Из истории идейно-политической борьбы в годы английской буржуазной революции XVII в.» (М., 1975), «От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии» (М., 1985) С. исследовал становление политической мысли Англии от периода классического Средневековья до XVII в. включительно, историю идейных течений, в т. ч. идеологии нового дворянства. В 1983 за цикл работ по истории Англии и Ирландии XVI–XVII вв. С. была присуждена государственная академическая премия им. М. В. Ломоносова.

Лит. : Научные труды Ю. М. Сапрыкина // Средние века. Вып. 48. М., 1985. С. 375–379. М. В. Винокурова .