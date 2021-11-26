ПОКИВАЙЛОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

Родилась 15.06.1936, г. Казань. Окончила исторический факультет МГУ в 1960 г.

Кандидатская диссертация : Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Румынии. 1949-1962 гг. (1966).

Кандидат исторических наук, 1965-1968 гг.– младший научный сотрудник Институт истории АН СССР; с 1968 г. – младший научный сотрудник, с 1976 г. – старший научный сотрудник Центра по изучению общественных процессов в Восточной Европе после Второй мировой войны Институте славяноведения и балканистики АН СССР (в настоящее время Института славяноведения РАН).

Учителя : М.М. Залышкин, А.В. Адо, Ю.А. Писарев.

Область интересов : Новейшая история Румынии, советско-румынские отношения, социально-политические проблемы стран Центр. и Юго-Вост. Европы.

Сочинения:

Краткая история Румынии: с древнейших времен до наших дней. М., 1987 (соавтор).

Социально-экономическое развитие и изменение социально-классовой структуры общества во второй половине 50-х – начале 60-х годов // Строительство основ социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Очерки истории. М., 1989 (соавтор).

Трансильвания – яблоко раздора между Венгрией и Румынией // Очаги тревоги в Восточной Европе: (драма национальных противоречий). М., 1994 (соавтор).

Участие Румынии в антисоветской войне. Рост антивоенных, антинацистских и антифашистских настроений в румынском обществе (22 июня 1941 – лето 1943 г.).

Нарастание недовольства в румынском обществе. Государственный переворот // Движение сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939–1945. М., 1995.

Венгеро-румынский конфликт и советская дипломатия. 1940 – июнь 1941 года // Война и политика. М., 1999 (соавтор).

Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939–1941 гг. М., 1999 (соавтор).

ХХ съезд КПСС и политические конфликты в социалистических странах Восточной Европы: новые документы и проблемы российской историографии // Anii 1954–1960: Fluxurile şi refluxurile stalinismulei. Sighet. 8. Bucureşti, 2000.

За кулисами борьбы за Трансильванию. Cluj; Napoca, 2003 (соавтор).

Об отношении между Коминтерном и румынскими коммунистами (лето 1941 – осень 1943). Об одной неудавшейся миссии // Stuclii si material de istorie contemporanu. Serie noua. Bucureşti, 2003. Vol. II.

CCCР и трансильванский вопрос (1945–1946) // ВИ. 2004. № 12 (соавтор).

Национально-территориальный вопрос в Румынии в контексте советско-германских отношений (август 1939 – июнь 1941 г.) // Международный кризис 1939–1941 гг.: от советско-германских договоров 1939 года до нападения Германии на СССР. М., 2006.

Трансильванский вопрос: по материалам комиссии М.М. Литвинова, июнь 1944 года // ННИ. 2006. № 2 (соавтор).

[«Холодная война» в румынской историографии: Выступление на “Круглом столе” в ИВИ РАН «Феномен “холодной войны” в международных отношениях ХХ века.] // Там же. 2006. № 6.

Трансильванский вопрос в советско-румынских отношениях на завершающем этапе Второй мировой войны // Материалы двусторонней комиссии историков России и Румынии. М., 2007.

Восточная Европа в силовом поле Великих держав. Трансильванский вопрос. 1940–1946 годы. М., 2008 (соавтор).

Трансильванское общество в 40-е годы ХХ века // Власть и общество: непростые взаимоотношения. (Страны Центральной и Юго-Восточное Европы в ХХ веке). М., 2008.

Трансильванский вопрос в планах Великих держав по послевоенному мирному урегулированию (до соглашения о перемирии с Румынией – сентябрь 1944 г.) // Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных отношений. СПб., 2009 (соавтор).

Положение национальных меньшинств в Трансильвании в контексте венгеро-румынских отношений и внешней политики СССР // State and Nation in Russia and Central-East-Europe. Budapest, 2009.

Проблемы адаптации русской белой эмиграции в Румынии. Виктор Богомолец – агент румынских секретных служб // В поисках лучшей доли. Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. (Вторая половина XIX – первая половина ХХ в. М., 2009.

И все же Трансильвания! Cluj; Napoca. Второе издание. 2010.

Советская военная администрация в Трансильвании. Проблемы национальных меньшинств и межэтнических конфликтов // Восточный блок и советско-венгерские отношения. 1945–1989 гг. СПб., 2010.

Трансильвания – яблоко раздора между Румынией и Венгрией // Magazin istoric. Bucureşti, 2010, № 12, 2011, № 1.