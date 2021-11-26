НЕЧКИНА Милица Васильевна

Историк, организатор науки.

Окончила историко-филологический факультет Казанского университета (1921). Докторская диссертация: « А.С. Грибоедов и декабристы» (1936). Преподавала в Казанском художественно-техническом институте, Казанском педагогическом институте. С 1924 переехала в Москву, являлась вольнослушателем ИКП , преподавала на рабфаке в Коммунистическом университете трудящихся Востока и во 2-м МГУ. Сотрудник РАНИОН (1924-29). С 1934 преподаватель, профессор МГУ.

В годы Великой Отечественной войны много выступала с патриотическими лекциями на фронте и в тылу. Профессор Среднеазиатского университета (1941-43). С 1935 старший научный сотрудник Института истории АН СССР. После войны преподавала на историческом факультете МГУ, являлась заведующей кафедрой истории СССР АОН при ЦК ВКП (б) (КПСС). Председатель Научного совета «История исторической науки в СССР» (1961-85), руководитель Группы по изучению революционной ситуации в России 1859-61 (1959-85). С 1950 ответственным редактор издания «Восстание декабристов» (Т. 7, 9-15, 17, 18), ответственный редактор сборника (ежегодника) «История и историки» (1965-85). Являлась автором ряда учебников для школы и вузов, выдержавших множество переизданий. Член-корр. (1953), академик (1958) АН СССР. Академик Академии педагогических наук РСФСР (1947).

Центральной темой в научном творчестве Нечкиной стало движение декабристов , которое она оценивала как дворянский этап русского освободительного движения. Рассматривала декабристское движение как сеть конспирологических организаций. Является автором классической и наиболее обстоятельной монографии, посвященной В.О. Ключевскому - «Василий Осипович Ключевский: История жизни и творчества» (М., 1974).

Сочинения:

Русская история в освещении экономического материализма (Историографический очерк). Казань, 1922;

Общество объединенных славян. М., 1927;

А.С. Грибоедов и декабристы. М., 1947. (3-е изд. – 1977);

Движение декабристов. М., 1955. Т. 1-2;

Встреча двух поколений. М., 1980;

Функции художественного образа в историческом процессе: Сб. работ. М., 1982;

Декабристы. М., 1983;

«…И мучилась, и работала невероятно»: Дневники М.В. Нечкиной / Автор-сост. Е.Р. Курапова. М., 2013.