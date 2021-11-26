МИЛЛЕР ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ

МИЛЛЕР ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ - российский ис­то­рик.

В 1935-1940 годах учил­ся на ис­то­рическом факультете МГУ , уче­ник В.И. Пи­че­ты. В 1941-1945 годах в дей­ст­вую­щей ар­мии, пе­ре­во­дчик раз­ве­ды­вательного от­де­ла. С 1947 года со­труд­ник Института сла­вя­но­ве­де­ния и бал­ка­ни­сти­ки АН СССР . В 1965 году при­су­ж­де­на учё­ная сте­пень доктора ис­то­рических на­ук. С 1966 года заведующий сек­то­ром меж­сла­вян­ских свя­зей, за­тем сек­то­ром но­вой ис­то­рии стран Центральной Ев­ро­пы. Внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние средне-вековой и но­вой ис­то­рии Поль­ши, ис­то­рии польской литературы, польского и русского ре­во­люционного дви­же­ния в XIX веке, ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Ру­ко­во­дил (совместно с В.А. Дья­ко­вым и С. Ке­не­ви­чем ) советско-польским из­да­ни­ем 25-том­ной се­рии «Вос­ста­ние 1863 года. Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты» (1961-1986 годы), ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке 3-том­ной «Ис­то­рии Поль­ши» (1954-1958 годы).

Сочинение:

На­ка­ну­не от­ме­ны бар­щи­ны в Га­ли­ции // Уч. зап. Ин­сти­ту­та сла­вя­но­ве­де­ния. М., 1949. Т. 1;

Ре­во­лю­ци­он­ное дви­же­ние в рус­ской ар­мии и вос­ста­ние 1863 г. М., 1964 (совм. с В.А. Дья­ко­вым);

Ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии на­ро­дов Цен­траль­ной и Вос­точ­ной Ев­ро­пы XIX в. М., 1980 (библ.).