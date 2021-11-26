МЕДУШЕВСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

МЕДУШЕВСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА - российский историк, специалист в области теории и методологии истории, источниковедения , исторической географии.

В 1944 году окон­чи­ла Московский государственный ис­то­ри­ко-ар­хив­ный институт (МГИАИ; с 1991 года в со­ста­ве Российского государственного гу­ма­ни­тар­но­го университета). С 1948 года там же ас­пирант­ка, с 1950 года пре­по­да­ва­тель, с 1979 года профессор ка­фед­ры вспо­мо­гательных ис­то­рических дис­ци­п­лин (позд­нее ка­фед­ра ис­точ­ни­ко­ве­де­ния и вспо­мо­гательных ис­то­рических дис­ци­п­лин). Член Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии РАН.

Пер­во­на­чаль­но за­ни­ма­лась во­про­са­ми, свя­зан­ны­ми с ис­то­ри­ей русских гео­гра­фических от­кры­тий и изу­че­ни­ем кар­то­гра­фических ис­точ­ни­ков. Од­ин из со­ста­ви­те­лей ака­де­мического «Ат­ла­са гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий в Си­би­ри и в Се­ве­ро-За­пад­ной Аме­ри­ке XVII-XVIII веков» (1964 год; совместно с А. В. Ефи­мо­вым и М. А. Бе­ло­вым). С 1970-х годов за­ни­ма­лась тео­ре­тическими про­бле­ма­ми ис­точ­ни­ко­ве­де­ния. Воз­гла­ви­ла сло­жив­шу­ю­ся в МГИАИ на­учную ис­точ­ни­ко­ведческую шко­лу.

Воз­ро­ж­да­ла и раз­ви­ва­ла в ис­точ­ни­ко­ве­де­нии на­ча­ла, за­ло­жен­ные А. С. Лап­по-Да­ни­лев­ским. Раз­ра­ба­ты­ва­ла по­ня­тие об ис­то­рическом ис­точ­ни­ке как вся­ком про­из­ве­де­нии це­ле­со­об­раз­ной че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, со­дер­жа­щем ин­фор­ма­цию о сво­ём соз­да­те­ле, про­бле­мы клас­си­фи­ка­ции ис­то­рических ис­точ­ни­ков, прин­ци­пы и ме­то­ды ис­точ­ни­ко­ведческого ана­ли­за и ин­тер­пре­та­ции ис­точ­ни­ка, ис­точ­ни­ко­ведческого син­те­за и ис­то­рического по­строе­ния (идеи Медушевской лег­ли в ос­но­ву на­пи­сан­но­го ею в со­ав­тор­ст­ве с др. учёны­ми учеб­ни­ка «Ис­точ­ни­ко­ве­де­ние: Тео­рия. Ис­то­рия. Ме­тод. Ис­точ­ни­ки рос­сий­ской ис­то­рии», 1998 год; и др.).

Изу­ча­ла про­бле­мы воз­мож­но­сти по­лу­че­ния дос­то­вер­но­го зна­ния о че­ло­ве­ке и об­ще­ст­ве и ве­ри­фи­ка­ции ис­то­рического зна­ния на ос­но­ва­нии ис­то­рического ис­точ­ни­ка и син­те­за на­ук о че­ло­ве­ке, об­ще­ст­ве и соз­на­нии («Тео­рия и ме­то­доло­гия ког­ни­тив­ной ис­то­рии», 2008 год). Вы­дви­ну­ла ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию ин­тег­ри­рую­щей ро­ли ис­точ­ни­ко­ве­де­ния в сис­те­ме гу­ма­ни­тар­но­го по­зна­ния. Тра­ги­че­ски по­гиб­ла в до­рож­но-транс­порт­ном про­ис­ше­ст­вии.

Сочинения:

Кар­то­гра­фи­че­ские ис­точ­ни­ки XVII– XVIII вв. М., 1957;

Кар­то­гра­фи­че­ские ис­точ­ни­ки пер­вой по­ло­ви­ны XIX в. М., 1959;

Тео­ре­ти­че­ские про­бле­мы ис­точ­ни­ко­ве­де­ния. М., 1977;

Со­вре­мен­ное за­ру­беж­ное ис­точ­ни­ко­ве­де­ние. М., 1983;

Ис­точ­ни­ко­ве­де­ние со­циа­ли­сти­че­ских стран. М., 1985;

Ис­то­рия ис­точ­ни­ко­ве­де­ния XIX–XX вв. М., 1988;

Ис­точ­ни­ко­ве­де­ние и гу­ма­ни­тар­ная куль­ту­ра // Оте­че­ст­вен­ные ар­хи­вы. 1992. № 4;

Ге­неа­ло­гия в сис­те­ме со­вре­мен­но­го зна­ния // Вест­ник ар­хи­вис­та. 1993. № 4;

Ге­неа­ло­гия в за­ру­беж­ных ис­сле­до­ва­ни­ях // Ге­неа­ло­ги­че­ские ис­сле­до­ва­ния. М., 1994;

Ис­точ­ни­ко­ве­де­ние: тео­рия, ис­то­рия и ме­тод. М., 1996.