МЕДУШЕВСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
МЕДУШЕВСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА - российский историк, специалист в области теории и методологии истории, источниковедения, исторической географии.
В 1944 году окончила Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ; с 1991 года в составе Российского государственного гуманитарного университета). С 1948 года там же аспирантка, с 1950 года преподаватель, с 1979 года профессор кафедры вспомогательных исторических дисциплин (позднее кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин). Член Археографической комиссии РАН.
Первоначально занималась вопросами, связанными с историей русских географических открытий и изучением картографических источников. Один из составителей академического «Атласа географических открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке XVII-XVIII веков» (1964 год; совместно с А. В. Ефимовым и М. А. Беловым). С 1970-х годов занималась теоретическими проблемами источниковедения. Возглавила сложившуюся в МГИАИ научную источниковедческую школу.
Возрождала и развивала в источниковедении начала, заложенные А. С. Лаппо-Данилевским. Разрабатывала понятие об историческом источнике как всяком произведении целесообразной человеческой деятельности, содержащем информацию о своём создателе, проблемы классификации исторических источников, принципы и методы источниковедческого анализа и интерпретации источника, источниковедческого синтеза и исторического построения (идеи Медушевской легли в основу написанного ею в соавторстве с др. учёными учебника «Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории», 1998 год; и др.).
Изучала проблемы возможности получения достоверного знания о человеке и обществе и верификации исторического знания на основании исторического источника и синтеза наук о человеке, обществе и сознании («Теория и методология когнитивной истории», 2008 год). Выдвинула оригинальную концепцию интегрирующей роли источниковедения в системе гуманитарного познания. Трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии.
Сочинения:
Картографические источники XVII– XVIII вв. М., 1957;
Картографические источники первой половины XIX в. М., 1959;
Теоретические проблемы источниковедения. М., 1977;
Современное зарубежное источниковедение. М., 1983;
Источниковедение социалистических стран. М., 1985;
История источниковедения XIX–XX вв. М., 1988;
Источниковедение и гуманитарная культура // Отечественные архивы. 1992. № 4;
Генеалогия в системе современного знания // Вестник архивиста. 1993. № 4;
Генеалогия в зарубежных исследованиях // Генеалогические исследования. М., 1994;
Источниковедение: теория, история и метод. М., 1996.