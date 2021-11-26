МАТЕНАДАРАН
МАТЕНАДАРАН (Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца при Правительстве Республики Армения) - одно из крупнейших в мире хранилищ и крупнейшее собрание древне-армянских рукописей.
Создан на базе национализированной в 1920 году коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря, которая начала создаваться в V веке. В 1939 году коллекция переведена в Ереван, где в 1959 году построено специальное здание (архитектор М. В. Григорян). Фонды Матенадарана насчитывают свыше 17 тысяч рукописей V-XVIII веков, из них 12 тысяч полных армянских рукописей и около 3 тысяч рукописей на греческом, арабском, русском, персидском, иврите, латыни и других языках. Коллекция Матенадарана содержит труды древних и средневековых армянских авторов по истории, литературе, философии, математике, географии, медицине и др., а также переводы с древнегреческого, арабского, латыни и др. языков, в т. ч. ряда сочинений, оригиналы которых утрачены. Рукописи Матенадарана, являющиеся важнейшими источниками для изучения истории и духовной культуры Армении и сопредельных стран, имеют огромную научную ценность. В Матенадаране также находится уникальная коллекция первопечатных и старопечатных армянских книг XVI-XVIII веков. В Матенадаране ведётся научно-исследовательская работа по изучению и публикации памятников, источниковедению, палеографии, кодикологии, искусствоведению, историографии, публикуются научные переводы памятников на русском и др. языках. В 1840 году в Санкт-Петербурге опубликован первый каталог рукописей Матенадарана. В 1965-1970 годах изданы 2 тома краткого каталога армянских рукописей Матенадарана с именным, географическими, хронологическими указателями и описанием фрагментов и защитных листов. В 1984 году вышел 1-й том общего каталога рукописей. С 1940 года издаётся сборник «Банбер Матенадарани» («Вестник Матенадарана») на армянском языке с резюме на русском и французском языках.