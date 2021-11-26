МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАЛЫШЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - лётчик-космонавт СССР, полковник авиации, дважды Герой Советского Союза (1980, 1984 годы).
После окончания Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков (1963 год) служил в ВВС. В 1977 году окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина.
С 1967 года в отряде космонавтов.
Первый космический полёт совершил 5-9 июня 1980 года на космическом корабле «Союз Т-2» (в качестве командира) и орбитальной станции «Салют-6» с пристыкованным к ней космическим кораблём «Союз-36». Время полёта 3 суток 22 ч 19 мин.
Второй полёт совершил 3-11 апреля 1984 года на космическом корабле «Союз Т-11» в качестве командира советско-индийской экспедиции посещения орбитальной станции «Салют-7» с пристыкованным к ней космическим кораблём «Союз Т-10». Полёт продолжался 7 суток 21 ч 40 мин.
Награждён орденами Ленина (1980, 1984 годы).