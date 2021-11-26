МАКАРОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Российский кон­ст­рук­тор ав­то­ма­тического стрелкового ору­жия, Ге­рой Социалистического Тру­да (1974 год).

По­сле окон­ча­ния ря­зан­ско­го учи­ли­ща (1931 год) ра­бо­тал сле­са­рем па­ро­во­зо­ре­монт­но­го де­по в Са­со­во. В 1936-1941 годах учил­ся в Туль­ском ме­ха­ническом институте, в 1944 году за­вер­шил обу­че­ние.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны ра­бо­тал мас­те­ром, за­тем ве­ду­щим кон­ст­рук­то­ром на за­во­де обо­рон­ной промышленности.

С 1945 года в туль­ском КБ при­бо­ро­строе­ния, где на­чал ра­бо­ту над но­вым са­мо­за­ряд­ным пис­то­ле­том, при­зван­ным за­ме­нить мо­раль­но ус­та­рев­ший ТТ ка­либ­ра 7,62 мм. Под­го­то­вил два об­раз­ца: ТКБ-412 ка­либ­ра 7,62 мм и ТКБ-429 ка­либ­ра 9 мм. По­след­ний при­нят на воо­ру­же­ние в 1951 году под названием «Пис­то­лет Ма­ка­ро­ва» (ПМ-9).

Совместно с кон­ст­рук­то­ром Н.М. Афа­нась­е­вым соз­дал 23-мм авиационную пуш­ку (АМ-23); при­ня­та на воо­ру­же­ние в Советской Ар­мии в 1953 году (сня­та с воо­ру­же­ния в 1972 году).

Макаров уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке про­ти­во­тан­ко­вых управ­ляе­мых ра­кет­ных ком­плек­сов «Фа­гот» и «Кон­курс», при­ня­тых на во­ору­же­ние в 1970 и 1974 годах со­от­вет­ст­вен­но.

Государственная премия СССР (1952, 1967 годы). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1971, 1974 годы).