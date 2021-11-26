ЛИТВИНСКИЙ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
ЛИТВИНСКИЙ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ - российский археолог, востоковед, академик Таджикской АН (1985).
В 1941 году поступил на кафедру археологии в Среднеазиатский государственный университет (САГУ; Ташкент); окончил в 1946 году. Участник Великой Отечественной войны. Работал на кафедре археологии САГУ (1946-1948); заместитель директора по науке Института искусствознания в Ташкенте (1949-1950). В Душанбе организовал и возглавил (1951-1971) сектор археологии и нумизматики в Институте истории, археологии, этнографии (ныне Институт истории имени А. Дониша), одной из основных задач которого было сплошное археологическое обследование территории Таджикистана. С 1971 года руководил сектором в отделе Советского Востока, затем отделом Древнего Востока в Институте востоковедения АН СССР (ныне РАН; с 2004 года главный научный сотрудник, с 2006 года научный консультант). Участник возглавляемой М. Е. Массоном Южно-туркменской археологической комплексной экспедиции. Руководитель работ в пустыне Кайраккум (1954-1956) на памятниках бронзового века, которые дали важный материал для изучения истории носителей индоевропейских языков в Средней Азии. В 1960-1975 руководитель раскопок Аджина-Тепе; материалы этого монастыря и других средне-азиатских буддийских памятников, с привлечением письменных источников, позволили Литвинскому дать первую реконструкцию истории распространения буддизма в Средней Азии. Изучал каменные курганные погребения кочевников (так называемых курумов) в Ворухе (Фергана); многолетние экспедиции Литвинского на Восточном Памире позволили подготовить ряд обобщений и базовых публикаций по истории и культуре кочевников этих регионов от позднего бронзового века до раннего Средневековья, особенно сако-массагетского круга культур. В 1973 году создал и возглавил Южно-таджикскую археологическую экспедицию, проводившую исследования на памятниках многих эпох, в том числе связанных с историей и культурой Кушанского царства (Тепаи-Шах, могильник Туп-Хана), буддизма (Калаи-Кафирниган и др.). Важным вкладом в изучение эллинизма на Востоке стали раскопки Литвинского (совместно с И. Р. Пичикяном) в 1976-1991 годы храма Окса на городище Тахти-Сангин. Литвинский - один из основателей археологической науки в Таджикистане, автор и редактор ряда обобщающих работ по истории Таджикистана и таджиков; ответственных редактор фундаментального 4-томного исследования по истории и культуре Восточного Туркестана. Кавалер ордена «Шараф» Республики Таджикистан (2009).
Сочинения:
Кангюйско-сарматский фарн. (К историко-культурным связям племен Южной России и Средней Азии). Душ., 1968;
Outline history of Buddhism in Central Asia. Dushanbe, 1968;
Аджина-Тепа. Архитектура. Живопись. Скульптура. М., 1971 (с Т. И. Зеймаль);
Могильники Западной Ферганы. М., 1972–1974. Вып. 1–4;
Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972;
Эллинистический храм Окса в Бактрии: (Южный Таджикистан). М., 2000–2001. Т. 1–2 (совм. с И. Р. Пичикяном).