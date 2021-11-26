КОСАРЕВ Борис Михайлович

Родился в 1922 г. Окончил исторический факультет Горьковского государственного педагогического института.

Кандидатская диссертация : Рабство негров США и его характеристика в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса (1951).

Докторская диссертация : Плантационное рабство негров и проблемы становления капитализма в США (конец XVIII в. – 1860 г.) (1970).

Работал профессором кафедры всеобщей истории Костромского государственного педагогического института.

Область интересов : Рабство и негритянская проблема в США.

Сочинения: О роли американского плантационного рабоства первой половины XIX в. в генезисе капитализме // Вопросы истории. 1970. № 8;

Некоторые вопросы экон. развития США в освещении американской историографии // Основные проблемы истории США в американской историографии. М., 1971;

Генезис плантационной рабовладельческой системы в США // Вопросы истории. 1978. №5.