КОМОЛОВА Нелли Павловна
Родилась в 1929 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1952 г.
Кандидатская диссертация: Крестьянское движение в Италии (1947-1950 гг.) (1956).
Докторская диссертация: Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии (1943-1947 гг.) (1973).
Работала ведущим научным сотрудником ИВИ РАН
Учителя: Н.Е.Застенкер, К.Ф.Мизиано.
Область интересов: Социальная история, политическая борьба, культура и общественная мысль в Италии ХХ в.
Сочинения: Новейшая история Италии. М., 1970;
Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. М., 1972;
Италия и Европа. Ч.1-2. М., 1990 (отв. ред и чл. авт. кол.);
Движение сопротивления в Зап. Европе. Т.1-2. М., 1990, 1991;
Европа по пути к демократии. М., 1993 (отв. ред и чл. авт. кол.);
Советские люди в европейском сопротивлении. Ч.1-2. М., 1991 (отв. ред и чл. авт. кол.);
Тоталитаризм в Европе XX в. М., 1996. (сорук. и чл. автор. колл.);
Проблемы итальянской истории. 1993 (отв. ред.);
Россия и Италия. Вып.1-3. М., 1993-1998 (отв. ред. и чл. авт. кол.);
Италия и русская культура XV-XX веков. М., 2000. Ч.I-II (отв. ред. и чл. авт. кол.).