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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ - еженедельная российская газета.
Выходит в Москве с 1966 года. «Книжное обозрение» предоставляет информацию о книжных новинках в виде библиографических описаний и рецензий, публикует беседы с видными деятелями российской культуры по актуальным проблемам современной литературной и общественно-политической жизни. На страницах «Книжного обозрения» в качестве журналистов выступали многие известные писатели, среди них - Ю. В. Бондарев, В. Быков, М. М. Жванецкий, Д. С. Лихачёв, С. В. Михалков, Ю. М. Нагибин, Р. И. Рождественский, В. С. Розов, К. М. Симонов.
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