КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ - еженедельная российская газета .

Выходит в Москве с 1966 года. «Книжное обозрение» предоставляет информацию о книжных новинках в виде библиографических описаний и рецензий, публикует беседы с видными деятелями российской культуры по актуальным проблемам современной литературной и общественно-политической жизни. На страницах «Книжного обозрения» в качестве журналистов выступали многие известные писатели, среди них - Ю. В. Бондарев, В. Быков, М. М. Жва­нец­кий , Д. С. Ли­ха­чёв , С. В. Ми­хал­ков , Ю. М. На­ги­бин, Р. И. Ро­ж­де­ст­вен­ский, В. С. Ро­зов, К. М. Си­мо­нов .

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