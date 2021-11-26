КИЗИМ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ

Советский лётчик-космонавт, генерал-полковник ВС РФ, дважды Герой Советского Союза (1980, 1984).

Биография

Родился 5 августа 1941 года в городе Красный Лиман (ныне – Донецкая область Украины). Окончил десять классов. В 1959 году был призван на службу в ВС СССР. В 1963 году окончил Черниговскую ВАШЛ, после чего служил лётчиком в бомбардировочных частях.

В 1965 году Кизим был отобран в отряд космонавтов. Прошёл специальную подготовку к полётам на кораблях типов «Союз» и «Союз Т». В 1975 году окончил ВВА имени Ю. А. Гагарина. Прошёл путь от космонавта до командира группы космонавтов-исследователей.

Космические полёты

Свой первый полёт Кизим совершил 27 ноября – 10 декабря 1980 года на корабле «Союз Т-3» и орбитальном комплексе «Салют-6». Данный полёт стал первым полётом трёхместного корабля серии «Союз Т». В ходе него Кизим со своим экипажем провели ремонтные работы на станции «Салют-6». По итогам полёта члены экипажа были удостоены звания Героя Советского Союза.

Второй полёт Кизима был на то время самым продолжительным в мировой истории освоения космического пространства. Он продлился почти 237 суток – с 8 февраля по 2 октября 1984 года. В ходе этого полёта Кизим с бортинженером В. А. Соловьёвым 6 раз выходил в открытый космос, что на тот момент являлось мировым рекордом. По возвращении на Землю он во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Третий полёт Кизим совершил 13 марта – 16 июля 1986 года на корабле «Союз Т-15» и орбитальном комплексе «Мир». Члены экипажа впервые в истории совершили перелёт туда и обратно между орбитальными станциями «Мир» и «Салют-7», перевезя при этом более 800 килограммов грузов. Этот полёт стал для Кизима последним – через год, 13 июня 1987 года, он был отчислен из отряда космонавтов.

Дальнейшая жизнь

В 1989 году окончил ВАГШ ВС СССР, после чего служил в аппарате МО СССР и ВКС РФ. В 1993-2001 годах возглавлял Военно-инженерную космическую академию, которая в 1998 году была преобразована в университет. В сентябре 2001 году был уволен в запас. Проживал в Москве. Умер 13 июня 2010 года.