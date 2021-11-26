КИМ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ

КИМ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский ис­то­рик-вос­то­ко­вед, член-корреспондент Академии Наук СССР (1976 год).

Окончил Омский педагогический институт (1947 год). С 1955 года научный сотрудник Института востоковедения Академии Наук СССР, в 1961-1971 годах заведующий отделом Кореи, Монголии и Вьетнама, с 1971 года заведующий отделом общих проблем, в 1978-1985 годах заместитель директора института, в 1985-1987 годах исполняющий обязанности директора, в 1974-1989 годах главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня»; заместитель председателя Советского комитета солидарности с народами Азии и Африки.

Внёс значительный вклад в изучение истории Кореи, в теоретическое осмысление опыта социалистического строительства в странах Азии и общих проблем цивилизационного развития Востока в контексте современных процессов интернационализации и глобализации. Особое внимание уделял анализу проблем национально-освободительного движения, процессов социального развития, соотношения национального и социального факторов в политическом и социально-экономическом развитии стран Востока после обретения ими суверенитета.

В качестве научного руководителя, координатора и автора организовал подготовку и издание фундаментальных трудов: «Южная Корея. Экономическое и политическое положение (1945-1958 годы)» (1959 год), «История Кореи» (тома 1-2,1974 год), «Новая история стран Азии и Африки» (1975 год), «Восток: рубеж 80-х годов: освободившиеся страны в современном мире» (1983 год) и др. Государственная премия (1980 год).

Сочинения:

Ра­бо­чий класс Ко­реи в ре­во­лю­ци­он­ном дви­же­нии и со­циа­ли­сти­че­ском строи­тель­ст­ве. М., 1965;

Ак­ту­аль­ные про­бле­мы со­вре­мен­но­го на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го дви­же­ния. М., 1976;

От на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния к со­ци­аль­но­му: со­ци­аль­но-по­ли­ти­че­ские ас­пек­ты со­вре­мен­ных на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ных ре­во­лю­ций. 2-е изд. М., 1986.

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