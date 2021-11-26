КИМ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ
КИМ ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ - российский историк-востоковед, член-корреспондент Академии Наук СССР (1976 год).
Окончил Омский педагогический институт (1947 год). С 1955 года научный сотрудник Института востоковедения Академии Наук СССР, в 1961-1971 годах заведующий отделом Кореи, Монголии и Вьетнама, с 1971 года заведующий отделом общих проблем, в 1978-1985 годах заместитель директора института, в 1985-1987 годах исполняющий обязанности директора, в 1974-1989 годах главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня»; заместитель председателя Советского комитета солидарности с народами Азии и Африки.
Внёс значительный вклад в изучение истории Кореи, в теоретическое осмысление опыта социалистического строительства в странах Азии и общих проблем цивилизационного развития Востока в контексте современных процессов интернационализации и глобализации. Особое внимание уделял анализу проблем национально-освободительного движения, процессов социального развития, соотношения национального и социального факторов в политическом и социально-экономическом развитии стран Востока после обретения ими суверенитета.
В качестве научного руководителя, координатора и автора организовал подготовку и издание фундаментальных трудов: «Южная Корея. Экономическое и политическое положение (1945-1958 годы)» (1959 год), «История Кореи» (тома 1-2,1974 год), «Новая история стран Азии и Африки» (1975 год), «Восток: рубеж 80-х годов: освободившиеся страны в современном мире» (1983 год) и др. Государственная премия (1980 год).
Сочинения:
Рабочий класс Кореи в революционном движении и социалистическом строительстве. М., 1965;
Актуальные проблемы современного национально-освободительного движения. М., 1976;
От национального освобождения к социальному: социально-политические аспекты современных национально-освободительных революций. 2-е изд. М., 1986.