КАЦНЕЛЬСОН ИСИДОР САВВИЧ

Кацнельсон, Исидор Саввич (22.09[05.10].1910, Одесса — 21.03.1981, Москва) — советский историк-востоковед.

В 1931 окончил факультет языка и материальной культуры Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Работал в Ленинградском отделении Государственного издательства, в редакции «Советского энциклопедического словаря»; в 1932—1937 — в Государственной публичной библиотеке. В 1935 поступил в аспирантуру ЛГУ. В 1941 добровольцем ушел на фронт, закончил войну в Праге, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». После войны преподавал в МГУ и ЛГУ. С 1956 до самой кончины работал в Институте востоковедения АН СССР (ныне ИВ РАН). В 1947 защитил кандидатскую диссертацию «Проблемы возникновения государства в древней Нубии». Его монография «Напата и Мероэ — древние царства Судана» была защищена как докторская диссертация (1969), в которой была предложена концепция автохтонного происхождения и роли Напатско-Мероитского государства в системе древневосточных обществ. К. создал школу мероистики — науки о древнем Судане. Результаты этих исследований были опубликованы в пяти сборниках «Мероэ».

Направления его научных исследований были широки: древняя история Сев.-Вост. Африки, история изучения Египта и других стран Африки. К. переиздал труды А. К. Булатовича, путешественника по Эфиопии, издал труды Л. К. Артамонова, восстановив биографии этих выдающихся путешественников по Африке. С комментарием и подстрочным переводами К. опубликованы издания сказок и повестей Древнего Египта (стихотворный вариант А. Ахматовой), переведены и прокомментированы «Сказки народов Судана».

Соч.: Некоторые черты государственного строя Нубии в VI—IV вв. до н. э. М., 1960; Напата и Мероэ — древние царства Судана. М., 1970; Тутанхамон и сокровища его гробницы. М., 1976.

Лит.: Милибанд С. Д. Востоковеды России, XX — начало XXI века. Кн. 1. М., 2008; Памяти И. С. Кацнельсона // Народы Азии и Африки. 1981. № 5. С. 245—246.