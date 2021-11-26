ГРИГОРЬЕВА Ирина Владимировна
Родилась 05.03.1930, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1952 г.
Кандидатская диссертация: Рабочее движение и борьба Маркса и Энгельса за революционную пролетарскую партию в Италии (1871–1877 гг.) (1958).
Докторская диссертация: Исторические взгляды Антонио Грамши (1978).
С 1956 г. работает на кафедре новой истории (в настоящее время новой и новейшей истории стран Европы и Америки) исторического факультета МГУ, пройдя путь от должности ассистента до профессора (1980). С 27.12. 2008 – профессор-консультант.
Область интересов: Новая и новейшая история Италии, деятельность А. Грамши.
Сочинения: Рабочее и социалистическое движение в Италии в эпоху I Интернационала. М.,1966;
Исторические взгляды Антонио Грамши. М.,1978;
Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки: Учеб.пособ. М., 1984;
Антонио Грамши и проблемы тоталитаризма // Левые в Европе в ХХ в. М., 2001.