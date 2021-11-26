ЕРИН Михаил Егорович

Родился 29 мая 1940 года в поселке Пермогорье Красноборского района Архангельской области в многодетной семье. В 1964 году поступил в Саратовский государственный университет.

Представитель старшего поколения отечественных германистов, лидер ярославской школы всеобщей истории. Одним из первых в советской исторической науке он стал исследовать буржуазные партии Германии. В 1973 году успешно защитил кандидатскую диссертацию «Репарационный план Юнга и политическая борьба в Германии (1928–1930 гг.)», в 1988 году – докторскую диссертацию «Политический крах немецкой партии Центра (1924–1933 гг.)».

Доктор исторических наук, профессор (1990), работал деканом исторического факультета, заведующим кафедрой всеобщей истории Ярославского государственного университета.

Учитель : к.и.н, доцент Яков Маркович Майофис

Сочинения : Автор более 150 научных работ.

«Крах политики и тактики партии Центра в Германии (1927–1933 гг.)» (1988 г.);

«Католическая церковь Германии и фашизм» (1990 г.);

«Распад партийной системы и крах Веймарской республики» (1992 г.);

«Трагедия советских военнопленных. История шталага 326 (VI) Зенне. 1941–1945 гг.» (2000 г.),

«Советские военнопленные в нацистской Германии. 1941–1945 гг. Проблемы исследования» (2005 г.);

«Образы лидеров Третьего рейха в советской политической карикатуре. 1930–1940-х гг.» (2009 г.);

«Генрих Брюнинг. Канцлер и политик. Политическая биография» (2010 г.).