ДРОБИЖЕВ Владимир Зиновьевич

Историк.

Окончил исторический факультет МГУ (1953). Кандидатская диссертация: «Строительство органов управления промышленностью в 1917-1918 гг. (по материалам Московского промышленного района)» (МГУ, 1957). Докторская: «История Высшего Совета Народного Хозяйства (1917-1932)» (МГУ, 1967). Профессор (1968). С 1957 работал в журнале «История СССР», заместитель главного редактора (1966-72). Доцент, профессор МГУ (1961-85). Заведующий кафедрой Отечественной истории Московского государственного историко-архивного института (1986-89).

Одним из первых для изучения истории рабочего класса применил компьютерную обработку данных. Внес большой вклад в развитие исторической демографии. Воспитал собственную научную школу в МГУ и МГИАИ.

Сочинение:

Главный штаб социалистической промышленности: Очерки истории ВСНХ. 1917-1932 гг. М., 1966;

Рабочий класс Советской России в первый год пролетарской диктатуры. М., 1975 (в соавторстве с Устиновым В.А. и Сколовым А.К.);

Рост рабочего класса в СССР (1917-1940-е гг.). М., 1979 (в соавторстве с Вдовиным А.И.);

У истоков советской демографии. М., 1987.