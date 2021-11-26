БАУЭР Глеб Михайлович
Советский историк, филолог-сабеист (см. Саба).
Участник Великой Отечественной войны (1943—1945). В 1954 окончил исторический факультет МГУ, с 1964 — кандидат исторических наук, в 1960—1989 — научный сотрудник Института Востоковедения РАН.
В 1983—1989 участвовал в советско-йеменской археологической экспедиции. Автор более 60 научных работ. Создатель хранилища древнеюжноаравийских надписей в Хадрамауте (Йемен). Награжден орденами и медалями.
Сочинения:
Эпиграфические памятники древнего Йемена. Материалы экспедиции П. А. Грязневича, 1970—1971 гг. СПб., 1998. (Южная Аравия. Памятники древней истории и культуры. Вып. II. Ч. 2. Совм. с П. А. Грязневичем, А. Г. Лундиным);
Язык южноаравийской письменности. М., Наука, 1966.
Автор статьи: М. Д. Бухарин.
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