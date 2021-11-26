АНТОНОВ Олег Константинович

Авиаконструктор.

Окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (1930). В 1933–1938 работал главным конструктором планерного завода в Тушине, в 1938–1940 — ведущим инженером в ОКБ им. Яковлева, в 1943–1946 в том же ОКБ — первым заместителем главного конструктора. С 1962 — генеральный конструктор авиационного ОКБ в Киеве. Под руководством А. создан ряд транспортных и пассажирских самолетов, в том числе знаменитые АН-124 («Руслан») и АН-2. Академик АН УССР (1968), академик АН СССР (1981), лауреат Государственной (1952) и Ленинской (1962) премий. С 1958 депутат Верховного Совета СССР.

Автор статьи: Кнорре Д.К.