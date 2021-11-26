ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович

Российский филолог, академик АН СССР.

Из се­мьи вра­ча, стат. со­вет­ни­ка. Окон­чил ро­ма­но-герм. от­де­ле­ние ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ф-та С.-Пе­терб. ун-та (1912). В 1912–13 со­вер­шен­ст­во­вал­ся в гер­ма­ни­сти­ке в Гер­ма­нии. С 1915 при­ват-до­цент С.-Пе­терб. ун-та. В 1915 слу­жил в дей­ст­вую­щей ар­мии са­ни­та­ром, на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ской ме­да­лью. По воз­вра­ще­нии в С.-Пе­тер­бург вы­сту­пал с лек­ция­ми, док­ла­да­ми, стать­я­ми и ре­цен­зия­ми о совр. по­эзии, по про­бле­мам по­эти­ки; со­труд­ни­чал с ж. «Лю­бовь к трём апель­си­нам» (из­да­тель – В. Э. Мей­ер­хольд). В 1920-х гг. Ж. – один из ак­тив­ных уча­ст­ни­ков ОПОЯЗа, од­на­ко за­ни­мал в нём осо­бую по­зи­цию и в ито­ге ра­зо­шёл­ся с др. его чле­на­ми. С 1917 проф. и зав. ка­фед­рой ро­ма­но-герм. фи­ло­ло­гии Са­ра­тов­ско­го ун-та. С 1919 проф. Пет­рогр. ун-та (ЛГУ). В 1920–30-х гг. за­ве­до­вал от­де­лом сло­вес­ных ис­кусств Ин-та ис­то­рии ис­кусств, был проф. и зав. ка­фед­рой зап.-ев­роп. язы­ков в Пе­да­го­гич. ин-те им. А. И. Гер­це­на, ра­бо­тал в НИИ срав­нит. изу­че­ния ли­те­ра­тур и язы­ков За­па­да и Вос­то­ка, в Ин-те язы­ка и мыш­ле­ния, с 1935 зав. Зап. от­де­лом ИРЛИ. Под ре­дак­ци­ей Ж. вы­хо­ди­ли се­рия «Воп­ро­сы по­эти­ки» и сб-ки «По­эти­ка». В го­ды Вел. Отеч. вой­ны Ж. на­хо­дил­ся в эва­куа­ции в Таш­кен­те, где был проф. и ди­рек­то­ром ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. ин-та при Сред­не­ази­ат­ском гос. ун-те, проф. и зав. ка­фед­рой Таш­кент­ско­го гос. пе­да­го­гич. ин-та, зав. От­де­лом фольк­ло­ра в Ин-те язы­ка и лит-ры АН Узб. ССР. Вер­нув­шись в Ле­нин­град в 1944, во­зоб­но­вил ра­бо­ту в ЛГУ и (до 1950) в ИРЛИ. В 1949 во вре­мя кам­па­нии «по борь­бе с кос­мо­по­ли­тиз­мом» Ж. вме­сте с Б. М. Эй­хен­бау­мом, М. К. Аза­дов­ским, Г. А. Гу­ков­ским был об­ви­нён в про­па­ган­де бур­жу­аз­но-ли­бе­раль­ных воз­зре­ний и из­гнан из ЛГУ; вер­нул­ся в ун-т толь­ко в 1956 (проф. до 1964). С 1950 ра­бо­тал в ле­нингр. от­де­ле­нии Ин-та язы­ко­зна­ния АН СССР, в т. ч. с 1957 зав. сек­то­ром ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков.

Ж. – на­след­ник идей Ал-дра Н. Ве­се­лов­ско­го, ос­но­во­по­лож­ник отеч. срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния: «Бай­рон и Пуш­кин» (1924), « Гё­те в рус­ской ли­те­ра­ту­ре» (1937) и др. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии нем. и рус. лит-ры («Не­мец­кий ро­ман­тизм и со­вре­мен­ная мис­ти­ка», 1914; «По­эзия А. Бло­ка», 1921; «В. Брю­сов и на­сле­дие Пуш­ки­на», 1922, и др.), по­эти­ке («Во­про­сы тео­рии ли­те­ра­ту­ры», 1928), фольк­ло­ри­сти­ке («Ска­за­ние об Ал­па­мы­ше и бо­га­тыр­ская сказ­ка», 1960; «На­род­ный ге­рои­че­ский эпос», 1962; «Тюрк­ский ге­рои­че­ский эпос», 1974) и др. Внёс за­мет­ный вклад в изу­че­ние рус. сти­ха: «Ком­по­зи­ция ли­ри­че­ских сти­хо­тво­ре­ний» (1921), «Риф­ма, её ис­то­рия и тео­рия» (1923), «Вве­де­ние в мет­ри­ку. Тео­рия сти­ха» (1925).

В язы­ко­зна­нии Ж. – ос­но­во­по­лож­ник совр. отеч. гер­ма­ни­сти­ки. Его ра­бо­ты по­свя­ще­ны срав­нит. грам­ма­ти­ке герм. язы­ков, ис­то­рии нем. язы­ка и его диа­лек­тов. Фун­дам. труд Ж. «Не­мец­кая диа­лек­то­ло­гия» (1956, пер. на нем. яз. 1962) пред­став­ля­ет со­бой срав­ни­тель­но-ис­то­рич. грам­ма­ти­ку нем. диа­лек­тов, в ко­то­рой рас­кры­ва­ют­ся об­щие тен­ден­ции их раз­ви­тия. Ж. – ре­дак­тор и один из ав­то­ров «Срав­ни­тель­ной грам­ма­ти­ки гер­ман­ских язы­ков» (т. 1–4, 1962–66). За­ло­жил тео­ре­тич. ос­но­вы пе­ре­се­лен­че­ской («ост­ров­ной») диа­лек­то­ло­гии. За­ни­мал­ся так­же во­про­са­ми раз­ви­тия грам­ма­тич. строя и за­ко­но­мер­но­стей фо­не­тич. и грам­ма­тич. про­цес­сов в язы­ках разл. ти­пов, про­бле­ма­ми со­ци­аль­ной и тер­рито­ри­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции язы­ка. В ос­но­ве язы­ко­ведч. кон­цеп­ции Ж. – ис­то­рич. под­ход к язы­ко­вым яв­ле­ни­ям, при­зна­ние не­раз­рыв­ной свя­зи ис­то­рии язы­ка с ис­то­ри­ей его но­си­те­лей. Осн. за­да­чей срав­ни­тель­но-ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ний счи­тал рас­кры­тие внутр. за­ко­но­мер­но­стей раз­ви­тия язы­ков той или иной груп­пы. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .

Сочинения:

Вве­де­ние в срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ское изу­че­ние гер­ман­ских язы­ков. М.; Л., 1964;

Ис­то­рия не­мец­ко­го язы­ка. 5-е изд. М., 1965;

Об­щее и гер­ман­ское язы­ко­зна­ние. Л., 1976;

Срав­ни­тель­ное ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние. Вос­ток и За­пад. Л., 1979;

Фольк­лор За­па­да и Вос­то­ка. Срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ские очер­ки. М., 2004.