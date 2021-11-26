ВАГНЕР Георгий Карлович

ВАГНЕР Ге­ор­гий Кар­ло­вич - российсий историк искусства.

С 1933 года за­ве­до­вал ху­дожественным от­де­лом Крае­ведческого му­зея в Ря­за­ни, с 1934 года учил­ся на Выс­ших му­зей­ных кур­сах Нар­ком­про­са. В 1937 и 1949 годах аре­сто­ван, ос­во­бо­ж­дён в 1954 году. В со­ста­ве Ан­гар­ской ар­хео­ло­гич. экс­пе­ди­ции под рук. академика А. П. Ок­лад­ни­ко­ва ис­сле­до­вал народ­ное ис­кус­ст­во Вост. Си­би­ри. С 1955 года ра­бо­тал в Мо­ск­ве в Ин-те ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (ны­не Институт ар­хео­ло­гии РАН ). Ис­сле­до­вал вла­ди­ми­ро-суз­даль­скую фа­сад­ную скульп­ту­ру, ре­кон­ст­руи­ро­вал сис­те­му скульп­тур­но­го де­ко­ра Ге­ор­ги­ев­ско­го со­бо­ра в Юрь­е­ве-Поль­ском, изу­чал ико­но­гра­фию древнерусской пла­сти­ки, про­бле­му за­ро­ж­де­ния жан­ров в до­мон­голь­ском искусстве. Государственная прпремия СССР (1983 год).

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