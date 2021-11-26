ВАГНЕР Георгий Карлович
ВАГНЕР Георгий Карлович - российсий историк искусства.
С 1933 года заведовал художественным отделом Краеведческого музея в Рязани, с 1934 года учился на Высших музейных курсах Наркомпроса. В 1937 и 1949 годах арестован, освобождён в 1954 году. В составе Ангарской археологич. экспедиции под рук. академика А. П. Окладникова исследовал народное искусство Вост. Сибири. С 1955 года работал в Москве в Ин-те истории материальной культуры (ныне Институт археологии РАН). Исследовал владимиро-суздальскую фасадную скульптуру, реконструировал систему скульптурного декора Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, изучал иконографию древнерусской пластики, проблему зарождения жанров в домонгольском искусстве. Государственная прпремия СССР (1983 год).