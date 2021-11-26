ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Анатолий Васильевич

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета (1918). Кандидат исторических наук (без защиты диссертации, 1935). Доктор исторических наук: «Правительственная политика и общественные настроения в начале XIX века» (ЛГУ, 1941). В 1920-е преподавал в различных учебных заведениях Ленинграда. Сотрудник Ленинградского отделения Института истории АН СССР (1933-53). Работал в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники АН СССР (1953-63). С 1934 преподавал в Ленинградском государственном педагогическом институте. Профессор исторического факультета (1937-55), филологического факультета (1955-59), факультета журналистики (1959-63) ЛГУ.

В 1948-53 был обвинен в объективизме, а его книга «Очерки общественно-политической мысли в России в начале XIX в.» из-за «преувеличения» роли Н.М. Карамзина и принижения деятелей «демократического лагеря» не увидела свет. Большой вклад внес в изучение истории Санкт-Петербурга. В своих исследованиях истории России первой половины XIX в. особое внимание уделял проектам реформ «сверху».

Сочинения:

Волнения рабочих в крепостную эпоху. М., 1934;

Очерки истории Ленинграда. М.-Л., Т. 1,3 (член авторского коллектива);

Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. М.-Л., 1957;

История Академии наук СССР. Т. 2. 1803-1917. М.-Л., 1964 (ред., автор разделов);

А.В. Предтеченский. Из творческого наследия. СПб, 1999.