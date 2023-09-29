Неде́лин, Митрофан Иванович

Неде́лин, Митрофан Иванович (27.10[09.11].1902, Борисоглебск, Тамбов­ская губ. — 24.10.1960, Байконур) — советский военачальник. С 1920 — в Рабоче-­крестьянской Красной армии , участник Гражданской вой­ны 1917–1922 . Член РКП(б) с 1924. Окончил артиллерийские курсы усовершенствования комсостава (1929 и 1934) и академические курсы усовершенствования комсостава (1941). Служил в артиллерии. Участник Гражданской вой­ны в Испании 1936–1939 , Советско-­финляндской вой­ны 1939–1940 , Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 . Служил командиром артиллерийской бригады, заместителем начальника и начальником артиллерии армии; заместителем командующего артиллерии Северо-­Кавказского фронта и командиром артиллерийского корпуса; командующим артиллерии Юго-­Западного и 3‑го Украинского фронтов. Герой Советского Союза (1945). В 1945–1946 — командующий артиллерией Южной группы вой­ск, в 1946–1948 — начальник штаба артиллерии Вооруженных сил СССР, в 1948–1950 — начальник Главного артиллерийского управления Советской армии, первый заместитель командующего артиллерией Вооруженных сил СССР, в 1950–1952 — командующий артиллерией Вооруженных сил СССР, в 1952–1953 — заместитель военного министра СССР по вооружению, в 1953–1955 — командующий артиллерией Вооруженных сил СССР, в 1955–1959 — заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению и реактивной технике, с 17 декабря 1959 — главнокомандующий ракетными вой­сками стратегического назначения. Маршал артиллерии (1953), главный маршал артиллерии (1959). Один из организаторов начала гонки ракетно-­ядерных вооружений и освоения космоса . С 1952 — кандидат в члены ЦК КПСС. Погиб во время взрыва готовившейся к старту ракеты.

Ист. : Первый ракетный маршал: М. И. Неделин в документах и воспоминаниях современников. М., 2003.

Лит. : Толубко В. Ф. Главный маршал артиллерии М. И. Неделин (К 80‑летию со дня рождения) // Военно-­исторический журнал. 1982. № 10. С. 89–92; Герчик К. В. Прорыв в космос: очерки об испытателях, специалистах и строителях космодрома Байконур. М., 1994; Черток Б. Е. Ракеты и люди. М., 1999; Осташев А. И. Испытание ракетно-­космической техники — дело моей жизни. События и факты. Королев, 2001; Неизвестный Байконур. М., 2001. А. В. Шубин.