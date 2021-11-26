МИКОЯН СТЕПАН АНАСТАСОВИЧ

МИКОЯН СТЕПАН АНАСТАСОВИЧ - российский лёт­чик-ис­пы­та­тель, генерал авиа­ции (1980 год), заслуженный лёт­чик-ис­пы­та­тель СССР (1963 год), Ге­рой Советского Сою­за (1975 год).

Сын Ана­ста­са И. Ми­коя­на . Окон­чил Ка­чин­скую во­енную шко­лу лёт­чи­ков (1941 год). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . В 1951 году окон­чил Во­енно-воздушную ака­де­мию имени профессора Н.Е. Жу­ков­ско­го. С 1951 года лёт­чик-ис­пы­та­тель Государственного Крас­но­зна­мён­но­го на­учно-ис­пы­тательного института ВВС (ны­не Государственный лёт­но-ис­пы­тательный центр Министерства обо­ро­ны РФ имени В.П. Чка­ло­ва); с 1959 года начальник управ­ле­ния ис­пы­та­ний са­мо­лё­тов-ис­тре­би­те­лей и ком­плек­сов пе­ре­хва­та; в 1964-1978 годах пер­вый заместитель на­чаль­ни­ка института. Ле­тал на 102 ти­пах ЛА (в том числе бом­бар­ди­ров­щи­ках, транс­порт­ных са­мо­лё­тах, вер­то­лё­те Ми-8): ис­пы­ты­вал бое­вые са­мо­лё­ты ОКБ А.И. Ми­коя­на, П.О. Су­хо­го , А.С. Яков­ле­ва (прак­ти­че­ски все мо­де­ли и их мо­ди­фи­ка­ции); об­щий на­лёт около 3500 ча­сов. Про­во­дил оцен­ку лёт­ных ха­рак­те­ри­стик, ус­той­чи­во­сти и уп­рав­ляе­мо­сти ЛА, от­ра­бот­ку при­цель­ных и ра­дио­ло­кационных сис­тем, ра­кет­но­го и стрел­ко­во-пу­шеч­но­го воо­ру­же­ния. С 1978 года в НПО «Мол­ния» заместитель ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра и главного кон­ст­рук­то­ра по лёт­ным ис­пы­та­ни­ям; с 2002 года главный спе­циа­лист. При­ни­мал уча­стие в соз­да­нии и ис­пы­та­ни­ях кры­ла­тых ле­таю­щих ор­би­таль­ных мо­де­лей, кос­мического ко­раб­ля «Бу­ран» (ру­ко­во­дил лёт­ны­ми ис­пы­та­ния­ми ат­мо­сфер­но­го ана­ло­га ко­раб­ля, тре­на­жёр­ной под­го­тов­кой лёт­чи­ков, вы­де­лен­ных для по­лё­тов на «Бу­ра­не»), отве­чал за управ­ле­ние ко­раб­лём на уча­ст­ке сни­же­ния и по­сад­ки. Почётный член Общества лёт­чи­ков-ис­пы­та­те­лей-экс­пе­ри­мен­та­торов (1997 год, Ка­ли­фор­ния, США). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1975 год).

Сочинения:

Прак­ти­че­ская аэ­ро­ди­на­ми­ка ма­нев­рен­ных са­мо­ле­тов. М., 1977 (со­авт.);

Мы - де­ти вой­ны: Вос­по­ми­на­ния во­ен­но­го лет­чи­ка-ис­пы­та­те­ля. М., 2006.