КАРГЕР МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

КАРГЕР МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский ар­хео­лог и ис­кус­ст­во­вед.

Учил­ся в Са­мар­ском (1919-1922 годы) и Пет­роградском (1922-1923) университетах; уче­ник из­вест­ных ис­кус­ст­во­ве­дов Д.В. Ай­на­ло­ва и Н.П. Сы­чёва. Пос­ле окон­ча­ния ас­пи­ран­ту­ры пре­по­да­вал в ЛГУ (в 1949-1973 годах заведующий ка­фед­рой ис­то­рии искусства и профессор); с 1937 года - в Ака­де­мии ху­до­жеств (один из ор­га­ни­за­то­ров факультета ис­то­рии и тео­рии ис­кус­ств, с 1938 года профессор, заведующий ка­фед­рой русского искусства, с 1939 года заместитель ди­рек­то­ра по на­уч­ной и учеб­ной ра­бо­те). В 1923-1930 годах ра­бо­тал в Русском му­зее. С 1929 года - в Государственной ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры [Ле­нинградское от­де­ле­ние Института ар­хео­ло­гии (ЛОИА) АН СССР, в 1951-1974 годах ру­ко­во­ди­тель груп­пы сла­вя­но-русской ар­хео­ло­гии, в 1964-1971 годах заведующий ЛОИА]. Спе­циа­лист по сла­вя­но-русской ар­хео­ло­гии (основные рабо­ты по древне-русским го­ро­дам), ис­то­рии древне-русской куль­ту­ры и искусства (ар­хи­тек­ту­ра, на­стен­ная жи­во­пись). Ру­ко­во­ди­тель ар­хео­ло­гических и рес­тав­рационных ра­бот в Нов­го­ро­де (1928-1936 годы), Кие­ве (1938-1952 годы), Пе­ре­яс­ла­ве-Хмель­ниц­ком (1949 год), Га­ли­че, Вла­ди­ми­ре-Во­лын­ском (1955-1956 годы), По­лоц­ке, Ту­ро­ве, Но­во­груд­ке, Ви­теб­ске (1955 год), Изя­слав­ле (1957-1964 годы). Каргер - соз­да­тель (на­ря­ду с Н.Н. Во­ро­ни­ным и П.А. Рап­по­пор­том) отечественной шко­лы ар­хи­тек­тур­ной ар­хео­ло­гии, сре­ди его уче­ни­ков: А.Н. Кир­пич­ни­ков, В.А. Бул­кин, О.М. Иоан­ни­сян, Э.С. Смир­но­ва, Т.В. Ильи­на. Государственная премия СССР (1952 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1953 год).

Сочинения:

Ис­то­рия куль­ту­ры Древ­ней Ру­си. М.; Л., 1951. Т. 2 (со­авт.);

Древ­ний Ки­ев. Очер­ки по ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры древ­не­рус­ско­го го­ро­да. М.; Л., 1958-1961. Т. 1-2;

Зод­че­ст­во древ­не­го Смо­лен­ска. (XII-XIII вв.). Л., 1964;

Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры Нов­го­ро­да XI-XVII вв. Л.; М., 1966;

Нов­го­род. 4-е изд. Л., 1980.