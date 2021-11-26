ЗАСТОЙ

Условное наименование периода правления Л. Брежнева, проводившего курс на стабильность существовавшего в СССР общества «развитого социализма». Система «застоя» сохранялась и в первой половине 80-х гг., заняв период 1964-1985 гг. Несмотря на экономическую реформу 1965 г., в 70-х гг. бюрократизированная экономика СССР постепенно втягивалась в состояние кризиса, который характеризовался падением темпов роста производства в результате отсутствия заинтересованности в эффективном труде, старения оборудования, недостаточного обновления технологий, нехватки расточительно расходуемых ресурсов, неспособности обеспечить потребности населения, растущие и усложняющиеся по мере роста уровня культуры. СССР приходилось тратить большие средства на гонку вооружений . Господство консервативной бюрократии не позволяло изменить эту ситуацию, так как неизменность социально-экономических структур было выгодно бюрократии. Выражая интересы бюрократического класса, Брежнев и его окружение признавали право чиновника на его место независимо от эффективности его деятельности. Жизненный уровень в СССР был как никогда высок. Однако часто происходили сбои в снабжении населения мясом, молоком и др. Критика существующих порядков диссидентами подавлялась. Чиновники не были заинтересованы в совершенствовании экономики, была распространена коррупция. Однако в 70-х гг. нарастающий кризис был еще незаметен, так как СССР мог воспользоваться высокими ценами на энергоносители в 1973-1985 гг. Но расходование средств от продажи нефти и газа оказалось неэффективным. Вместо того, чтобы обновить технологическую базу экономики, руководство КПСС направило средства на поддержку отстающих производств, на поддержание неизменности экономической структуры. После смерти Л. Брежнева в 1982 Ю. Андропов пытался устранить наиболее очевидные недостатки системы «застоя», но кризис не был преодолен и привел к Перестройке.

Источники:

Л.И. Брежнев. 1964-1982. Вестник Архива Президента. Специальное издание. М., 2006; Л.И. Брежнев. Материалы к биографии. М., 1991.

Автор статьи: Шубин А.В.