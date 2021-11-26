ЩЁЛОКОВ НИКОЛАЙ АНИСИМОВИЧ

Советский государственный деятель, министр внутренних дел СССР в 1966-1982 гг. Родился в семье рабочего. С 1922 г. работал на шахте. Член КПСС в 1931-1984 гг. В 1933 г. окончил Днепропетровский металлургический институт. С 1938 г. первый секретарь Красногвардейского райкома ВКП(б) Днепропетровска, где в обкоме работал Л. Брежнев. В 1939—1941 гг. Щ. - председатель горисполкома Днепропетровска. С началом Великой Отечественной войны занимался эвакуацией. С июля 1941 г. – в армии, в оперативной группе Военного совета Южного фронта под Сталинградом. С 1942 г. — заместитель начальника тыла Северной группы войск Закавкзского и Северо-Кавказского фронтов по политчасти. С 1943 г. - начальник политотдела дивизии и корпуса. В 1945 г. полковник.

Послевоенная карьера связана с Л. Брежневым. В 1946-1947 гг. - заместитель министра местной промышленности УССР, затем в аппарате ЦК Компартии Украины, заместитель секретаря ЦК КП Украины по промышленности. В 1951-1962 гг. и в 1965 г. — 1-й заместитель председателя Совета Министров Молдавской ССР, в 1957-1958 гг. и в 1962-1965 гг. — председатель СНХ Молдавской ССР. В 1965—66 гг. — второй секретарь ЦК КП Молдавии. Кандидат в члены ЦК с 1966 г., член ЦК КПСС в 1968-1983 гг.

В 1966-1968 год — министр охраны общественного порядка СССР, в 1968-1982 гг. — министр внутренних дел СССР. Добился повышения показателей раскрываемости и профилактики преступлений, значительного повышения окладов сотрудникам. Поощрял сотрудничество МВД с деятелями культуры. Генерал армии в 1976-1984 гг. Доктор экономических наук (1978). Герой социалистического труда (1980). В период его руководства МВД происходили конфликты с КГБ, конкуренция двух структур.

После прихода к власти Ю. Андропова, 17.12.1982 г. Щ. был снят с поста министра и вскоре обвинен в коррупции и злоупотреблениях. 19.2.1983 г. покончила с собой жена Щ. Светлана Владимировна. 15.6.1983 г. выведен из ЦК КПСС, 6.11.1984 г. лишен звания генерала армии, 7.12.1984 г. исключён из КПСС, 12.12.1984 г. лишён всех государственных наград, кроме боевых, и звания Героя социалистического труда. Покончил с собой.