ДЕМИРЧЯН КАРЕН СЕРОПОВИЧ
ДЕМИРЧЯН КАРЕН СЕРОПОВИЧ - советский партийный, армянский государственный и политический деятель.
Брат Камо Демирчяна. Окончил Ереванский политехнический институт (1954). С 1955 года на Ереванском электротехническом заводе, в 1962-1966 годах его директор. Член КПСС с 1955 года. Секретарь (1966-1971), 2-й секретарь (1971-1972) Ереванского горкома КП Армении. Секретарь (1972-1974), 1-й секретарь (1974-1988) ЦК КП Армении. Член ЦК КПСС (1976-1989). Под руководством Деирчана в Армянской ССР были введены в строй и реконструированы 199 промышленных предприятий, построено 11 аэропортов (из них 2 - международных), проложен уникальный подземный тоннель Арпа - Севан для сохранения уровня воды в озера Севан (протяжённость 48 км; строительство завершено в 1981 году). В 1988 году в период развёртывания карабахского конфликта настаивал на политическом и историческом решении вопроса о самоопределении Нагорного Карабаха. По инициативе Демирчяна пленум ЦК КП Армении (28.2.1988) обратился в ЦК КПСС с просьбой создать специальную комиссию по Нагорному Карабаху. Позиция Демирчяна не получила поддержки со стороны центрального руководства, 21.5.1988 он освобождён от должности первого секретаря ЦК КП Армении. В 1991-1999 возглавлял АОЗТ «Армэлектромаш». В декабре 1991 года поддержал провозглашение независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана. В 1998 году участвовал в досрочных выборах на пост президента Республики Армения (РА), набрал, по официальным данным, 39,2% голосов. Демирчян - один из основателей и лидер (1998-1999) Народной партии Армении (НПА). Избран председателя Национального собрания РА после победы на парламентских выборах (май 1999) избирательного блока «Единство» (НПА в союзе с Республиканской партией Армении). Убит во время заседания Национального собрания вместе с председателем правительства РА В.З. Саркисяном и шестью депутатами. Следствие и судебный процесс, длившиеся более 4 лет, не выявили заказчиков, мотивы и причины преступления. Лидером НПА после гибели Демирчяна стал его сын, Степан Демирчян (р. 7.6.1959), баллотировавшийся на пост президента Армении в 2003 году.
Награждён двумя орденами Ленина (1981, 1982). В 2001 году в Ереване создан музей, посвящённый Демирчяну.