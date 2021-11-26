АНДРОПОВ, Юрий Владимирович

Советский партийный и государственный деятель.

Родился в семье железнодорожника. Учился в школе в Моздоке. Начал свою профессиональную деятельность в 1930 — работал служащим телеграфа. В 1936 окончил техникум водного транспорта. Стал делать карьеру в органах ВЛКСМ. Член КПСС с 1939. В 1938–1940 возглавлял Ярославский обком ВЛКСМ, в 1940–1944 — первый секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР. Во время ВОВ А. участвовал в организации партизанского движения и подполья в Карелии. В 1944 был назначен вторым секретарем Петрозаводского обкома КПСС, в 1947 — вторым секретарем ЦК КП Карело-Финской ССР. С 1951 — инспектор ЦК ВКП(б). С 1953 — на дипломатической работе, возглавил четвертый европейский отдел МИД . В 1954 — советник-посланник в Венгрии. В 1954–1957 — посол СССР в Венгрии. В 1957–1967 Андропов был завотделом ЦК КПСС по связям с компартиями социалистических стран. С 1961 — член ЦК КПСС. В 1962–1967 — секретарь ЦК КПСС. 19.05.1967 А. возглавил КГБ , в июле избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС . С апреля 1973 — член Политбюро. Герой Социалистического Труда (1974), генерал армии (1976). Под руководством А. КГБ обеспечивал внешнеполитическую безопасность СССР и осуществлял секретные операции за рубежом в условиях холодной войны и разрядки, проводил расследование коррупции (дело «Океан», Сочинское дело и др.), терактов (взрыв в Московском метро 1977 и др.), национальных волнений; вел борьбу с диссидентским движением и др. При А. усилилось соперничество между КГБ и МВД. Принимал участие в принятии решения о вводе войск в Афганистан (смотрите Война в Афганистане ) и других важнейших внешнеполитических шагов второй половины 70-х — начала 80-х. С 24 мая 1982 А. избран секретарем ЦК КПСС с оставлением поста председателя КГБ. Фактически занял место скончавшегося в январе идеолога КПСС и «второго человека в партии» М. А. Суслова . С 11 ноября 1982 А. — Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1983 также — Председатель Президиума Верховного совета СССР. Выдвинул задачу наведения порядка и ускорения социально-экономического развития СССР, главным средством обеспечения которого считал укрепление дисциплины на каждом рабочем месте и борьбу с коррупцией. Количество взяток, по которым были предъявлены обвинения, выросло с 6024 в 1980 до 8568 в 1983. Количество «выявленных хищений» за тот же срок возросло с 67410 до 79594. Около пятой части высших партийных и государственных руководителей было смещено со своих постов. Милиция устраивала облавы в магазинах, кинотеатрах и парикмахерских, задерживая всех, кто не мог объяснить, почему находится здесь в рабочее время. А. понимал, что таким образом можно лишь на короткое время мобилизовать трудовую активность работников и санкционировал проведение на ряде предприятий экономического эксперимента по расширению хозрасчета. В период правления А. возросло влияние М. С. Горбачев а и Г. М. Романова. Основные направления внутренней политики А. заложили основу начального этапа перестройки . В области внешней политики, несмотря на ряд мирных инициатив А., продолжалось обострение холодной войны, которая достигла пика в конце 1983 в связи с гибелью южнокорейского пассажирского самолета, сбитого над территорией СССР, и размещением в Европе американских ракет средней дальности.

Автор статьи: Шубин А.В.