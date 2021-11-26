ЗВЕРЕВ АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЗВЕРЕВ АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - советский государственный и партийный деятель.
Окончил Московский финансово-экономический институт (1933 год). Член ВКП(б) с 1919 года. В 1919-1922 годах в РККА. В 1922-1929 годах на хозяйственной и партийной работе в Московской губернии, а затем в Западной области. С 1930 года заведующий Брянским окружным финансовым отделом. С 1932 года заведующий Бауманским районным финансовым отделом Москвы. В 1936 году председатель Молотовского райсовета (Москва). В 1937 году 1-й секретарь Молотовского райкома ВКП(б). Нарком (19.01.1938 года -15.03.1946 года), министр (19.03.1946 года -16.02.1948 года; 28.12.1948 года - 16.05.1960 года) финансов СССР. В феврале-декабре 1948 года заместитель, 1-й заместитель министра финансов СССР. В 1961-1969 годах профессор Всесоюзного заочного финансового института.
Реорганизовал структуру Наркомата финансов, создал в нём 3 главных управления - государственного страхования, финансового контроля, трудовых сберегательных касс, а также несколько управлений - бюджетное, валютное, государственных доходов, государственных кредитов, драгоценных металлов и др. К 1939 году добился выполнения плана по поступлениям в госбюджет налога с оборота. В Великую Отечественную войну обеспечил быструю мобилизацию финансовых средств на военные нужды за счёт уменьшения затрат на расширенное воспроизводство, сокращения доли национального дохода, шедшей на личное потребление и социально-культурные цели, а также за счёт выпуска облигаций государственных внутренних займов и повышения цен на товары не первой необходимости и прочее. Подготовил и осуществил денежную реформу 1947 года (смотрите в статье Денежные реформы).