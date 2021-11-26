МИХОЭЛС СОЛОМОН МИХАЙЛОВИЧ
МИХО́ЭЛС СОЛОМО́Н МИХА́ЙЛОВИЧ(настоящая фамилия Вовси) - российский актёр, режиссёр, общественный деятель, народный артист СССР (1939).
Из состоятельной хасидской семьи. Получил традиционное религиозное образование в хедере. С 1911 года в Киевском коммерческом институте, откуда исключён за участие в студенческих беспорядках. В 1915-1918 годы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.
С 1919 года в организованном А.М. Грановским в Петрограде Государственном еврейском камерном театре (ГОСЕКТ; с 1920 года в Москве, с 1925 года ГОСЕТ). Уже в первые сезоны занял ведущее положение в труппе. После исполнения роли Старого еврея («Грех» Ш. Аша, 1919 года) взял сценический псевдоним Михоэлс (сын Михаила).
Роли 1920-х годов: Менахэм-Мендель, реб Алтер, Шимеле («Агенты», «Мазлтов», «200.000» по Шолом-Алейхему), Гоцмах («Колдунья» по А. Гольдфадену), Вениамин («Путешествие Вениамина III» по Менделе Мойхер-Сфориму) и др.
Образы еврейской классики С.М. Михоэлс воплощал средствами «левого» театра. Он привнёс в искусство ГОСЕТа стихию национальной жизни, восходящий к хасидизму экстатический способ чувствования и особый парадоксальный строй мышления, позволяющий взглянуть на мир с неожиданных точек зрения.
Европейские гастроли ГОСЕТа 1928 года (Германия, Франция, Бельгия, Голландия, Австрия) принесли театру всемирное признание. С 1929 года после эмиграции Грановского С.М. Михоэлс - художественный руководитель ГОСЕТа.
Среди постановок: «Четыре дня» М.Н. Даниэля (1931 год), «Спец» И.М. Добрушина и И.М. Нусинова (1932 год), «Мера строгости» Д.Р. Бергельсона (1933 год), «Разбойник Бойтре» М.С. Кульбака (1936 год), «Суламифь» по Гольдфадену (1937 год), «Тевье-молочник» (1938 год) и «Блуждающие звёзды» (1941 год) по Шолом-Алейхему, «Пир» П.Д. Маркиша (1939 год). Наиболее полно режиссёрское дарование С.М. Михоэлс раскрылось в созданном по мотивам еврейского музыкального фольклора спектакле-карнавале «Фрейлехс» З. Шнеера (1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год).
В актёрском творчестве С.М. Михоэлса конца 1920-х -1930-х годов усилились трагические мотивы, достигшие кульминации в «Короле Лире» У. Шекспира (1935 год, режиссер С.Э. Радлов, худжник А.Г. Тышлер). Созданный С.М. Михоэлсом образ короля Лира, оказавшегося во власти абстрактных идей, но прозревающего трагическую правду, принадлежит к высшим достижениям актёрского искусства XX века.
С.М. Михоэлс снялся в фильмах «Еврейское счастье», «Цирк», «Семья Оппенгейм».
Преподавал в училище при ГОСЕТе, профессор (1941 год). В 1939 году награждён орденом Ленина.
В годы Великой Отечественной войны возглавлял Еврейский антифашистский комитет; в 1943 году совершил поездку по США, Канаде, Мексике и Великобритании, собирая средства для Советской Армии.
Как представитель Комитета по Сталинским премиям в начале 1948 года выехал в Минск, где был убит, возможно, по указанию И.В. Сталина (официальная версия - погиб «в результате автомобильной катастрофы»).
Гибель С.М. Михоэлса послужила сигналом к началу наступления на еврейскую культуру в СССР.
В 1952 года в ходе «врачей дела» С.М. Михоэлс был объявлен «агентом Джойнта».
Сочинения:
Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. 3-е изд. М., 1981.