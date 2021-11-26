ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ПЕРИОДА ХРУЩЕВСКОЙ "ОТТЕПЕЛИ"

Повседневная жизнь в СССР в 1953-1964 годах.

Во время Н.С.Хрущева не только сформировалась новая общественная атмосфера, но и произошли перемены в повседневной жизни людей.

Жилищное строительство

Крупный прорыв в 50-60-е гг. был сделан в жилищном строительстве. В 1955 г. ЦК КПСС издал постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», обозначавшее конец периода сталинского классицизма в советской архитектуре. В том же году 31 июля ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», положившее начало строительству массового жилья в Советском Союзе. Дело в том, что в стране продолжался рост городского населения, при этом после Великой Отечественной войны многие города были разрушены, т.е. объективно количество жилья сокращалось. Разработанные советскими архитекторами панельные пятиэтажки удешевляли строительство нового жилья на 30% за счет отказа от архитектурных излишек. Другим плюсом была возможность быстрого возведения жилья, занимавшего 50 дней. Первые «хрущевки» были возведены в Москве в районе Черемушек, ставших настоящим символом эпохи. За период 1956-1964 гг. городской жилищный фонд увеличился на 80%, в результате новоселье справили около 54 млн. человек (1/4 населения СССР). Несмотря на малогабаритность нового жилья, этот масштабный проект позволил решить жилищную проблему людям, ютившимся в коммунальных квартирах. Помимо новостроек возводились школы, детские сады, поликлиники, центры бытовых услуг. Но в условиях быстрого роста городского населения подобных учреждений катастрофически не хватало. В школах велись занятия в две смены.

Мода и дефицит

Постоянным явлениям советской жизни был дефицит не только продуктов, но и товаров широкого потребления. С одной стороны, предпринимались меры для развития легкой промышленности, с другой стороны, их качество заметно проигрывало импортным товарам, спрос на которые неуклонно рос. В структуре импорта около трети составляли как раз товары народного потребления. Также одежду шили в ателье или дома по выкройкам из журналов. В моду стала входить косметика. Перемены в облике и быте горожан стали особенно заметными тогда, когда был налажен массовый выпуск изделий из синтетических материалов. Игрушки из пластмассы, одежда из капрона и нейлона плотно вошли в быт советских людей. Эти вещи в целом были доступны, хотя погоня за ними продолжалась.

Социальная сфера

В социальной сфере, как и во всех других сферах советского общества, существовали разнонаправленные тенденции. Государство сократило продолжительность рабочей недели с 48 до 46 часов, в предпраздничные дни вводился сокращенный рабочий день. С 1958 г. перестал браться налог за бездетность с женщин. Одновременно снижался пенсионный возраст и увеличивался размер пенсий. К концу 1950-х гг. по сравнению с 1950 г. реальные доходы рабочих и служащих выросли на 60 %, а колхозников — на 90 %. В то же время в 1960-1961 гг. была проведена денежная реформа, носившая характер деноминации и девальвации рубля, что привело к снижению реальных доходов населения на долгие годы.

В аграрной сфере реформы также носили непоследовательный характер и сказывались на жизни крестьян. В 1958 г. было принято решение о сокращении количества скота для крестьян на своих подсобных участках, а в том же году - о полном запрете жителям городов и рабочих поселков содержать скот. Эти указания в начале 60-х гг. ударили и по крестьянам, и по горожанам. В 1962 г. произошли массовые выступления в Новочеркасске, связанные с повышением цен на продукты и подавленные военными подразделениями. В результате реформ наступил продовольственный кризис: из магазинов исчезали продукты, были перебои не только с мясом, маслом, но хлебом и молоком. Правительству пришлось начать закупки зерна за рубежом. Одним из последних решений Н.С. Хрущева в июле-ноябре 1964 г. стал закон о введении пенсий для колхозников.

Несмотря на «оттепель», жизнь простого человека оставалась забюрократизированной, на все требовалось разрешение партийной ячейки или вышестоящих органов власти.