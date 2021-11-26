АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ КАМПАНИИ 1950‒1960

Кампании, проводившиеся КПСС против различных вероисповеданий СССР в конце 50-х — начале 60-х ХХ века.

Укрепление позиций РПЦ, мусульман и других конфессий в середине 40-х вызвало обеспокоенность руководства КПСС, пришедшего к власти после смерти Сталина . В 1952–1954 число церквей с регулярной службой возросло на 354. Убежденный атеист, Хрущев надеялся на то, что успехи науки победят религиозных предрассудки. 07.07.1954 вышло постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», где подверглось критике примиренчество в отношении религии. Однако это постановление не привело к новым притеснениям за веру. 17.02.1955 была облегчена регистрация реально существующих религиозных общин. Первая кампания против РПЦ началась 16.10.1958, когда правительство приняло постановления «О монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений и монастырей». Отмененные в 1945 налоги на землю для церковных учреждений восстанавливались. Часть земли изымалась. Налоги на свечи увеличились в 10 раз, а их розничную цену увеличивать было нельзя. Часть монастырей подлежала закрытию, что в 1959 привело к столкновениям в Речульском (Молдавия) и Кременецком (Украина) монастырях. Совет по делам РПЦ ввел нормативы по закрытию монастырей и церквей, который не следовало превышать. План сокращения числа монастырей в 2 раза был принят патриархом Алексием I как «наиболее безболезненное разрешение этого вопроса». Развернулась кампания нападок на РПЦ в прессе с участием «отошедших от веры» бывших православных, включая бывшего профессора Ленинградской духовной академии и семинарии А. Осипова. Одновременно развернулось наступление и против мусульман. 28.11.1958 было принято постановление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”». Святые места отдавали под хозяйственные нужды, учреждения отдыха, филиалы музеев. Официально принимались решения благоустраивать родники, хотя в то же время это запрещалось делать «кликушествующим элементам». В прессе развернули кампанию разоблачения «преступного прошлого и темные махинации шейхов, подвизавшихся в качестве священно­служителей». В 1959 Среднеазиатское духовное управление мусульман и Духовное управление европейской части СССР и Сибири приняло фетву против паломничества. Но такой нажим позволил лишь сократить число паломников, но не остановил его. Участились конфликты меж­ду верующими и представителями власти, выступления священников против государственного атеизма и других сторон политики КПСС. Несколько священнослужителей различных конфессий были осуждены за нарушение новых хозяйственных норм, «знахарство» и др. 13.01.1960 было принято постановление ЦК КПСС «О мерах по ликвидации нарушений духовенством Советского законодательства о культах». Постановление напоминало, что Декрет об отделении Церкви от государства и постановление ВЦИК и СНК 1929 передавали все церковное имущество прихожанам, чему противоречило «Положение об управлении РПЦ» Поместного собора 1945. Постановление 1960 требовало восстановить «демократические нормы». Руководство приходской общины («двадцатка») должно было не назначаться священником, а избираться самой общиной. 16.02.1960 на Конференции советской общественности по разоружению, патриарх Алексий I выступил против «нападок и порицаний», которым подвергается Церковь. Это публичное выступление вызвало возмущение властей, но отсрочило принятие правительственных решений в соответствии с партийным постановлением. Ответственным за выступление патриарха был объявлен митрополит Николай (Ярушевич), который потерял пост главы Отдела внешних сношений РПЦ, а затем был отправлен на покой. 21.02.1960 был отправлен в отставку также председатель Совета по делам РПЦ Карпов. 11.03.1960 новый председатель Совета В. Куроедов подтвердил патриарху, что курса на уничтожение Церкви не существует, но государство намерено строже контролировать соблюдение ею законодательства о культах. Весной 1960 Синод разослал предложения по внесению поправок в «Положение об управлении Русской православной церковью». 16.01.1961, когда основные позиции были согласованы, вышло постановление Совета министров «Об усилении контроля за деятельностью Церкви». Церковная реформа предполагала «отстранение духовенства от административных, финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях», передачу этих дел органам, выбранным из числа верующих, «перекрытие всех каналов благотворительной деятельности церкви», «ликвидацию льгот для церковнослужителей в отношении подоходного налога, обложение их как некооперированных кустарей, прекращение государственного социального обслуживания гражданского персонала Церкви, снятие проф- союзного обслуживания», перевод служителей культа на твердые оклады, «ограждение детей от влияния религии». 18.07.1961 Архиерейский собор РПЦ принял согласованные с государством поправки к «Положению об управлении Русской православной церковью». Не ослабевало сопротивление верующих притеснениям. Количество жалоб на самоуправство властей со стороны верующих в 1961–1962 возросло вдвое. В Киеве, Клинцах Брянской обл., Ново-Збруевке Херсонской обл. «плановое» сокращение числа церквей приводило к массовым волнениям. Наступление на РПЦ способствовало росту сектантства. Осенью 1962 наметилось ослабление давления на РПЦ. За первые 8,5 месяца 1963 было снято с регистрации 310 храмов — в 4 раза меньше, чем до октября 1962. Но в 1963 была закрыта Киево-Печерская лавра . Почаевскую лавру закрыть не удалось, хотя число монахов сократилось в несколько раз. Число монастырей за время А. к. сократилось с 47 до 16 — в новых экономических условиях небольшие монастыри просто не могли выжить. Число монахов сократилось в 2 раза. В 1964 впервые с 30-х в Москве был снесен храм — Малого Преображения. В 1958–1964 было закрыто 5863 православных прихода и 865 общин иных вероисповеданий. После отставки Хрущева отношения государства и основных конфессий стабилизировалось.

Автор статьи: Шубин А.В.

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