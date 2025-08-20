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Холодная война - ее понятие. Речь Черчилля в Фултоне. Весь мир должен объединиться против СССР. Победа над нацизмом подняла популярность социализма.

Иранский кризис - яблоко раздора между недавними союзниками. После окончания Войны, британцы выводят свои войска. СССР стимулирует подъем сепаратистских движений в Иране. СССР не планирует присоединять территории Ирана. Демократическая Республика Азербайджан. Жалоба в ООН.

Корейский кризис. Разделенная Корея. Северные корейцы захватывают практически всю Южную часть полуострова. Объединенный контингент во главе с Макартуром высаживается в Инчохне. Война перерастает в масштабный конфликт, завершившийся фиксацией на 38-й параллели демилитаризованной зоны.