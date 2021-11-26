ОСТРОВСКИЙ АРКАДИЙ ИЛЬИЧ

ОСТРОВСКИЙ АРКАДИЙ ИЛЬИЧ (Авраам) - российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

Отец М.А. Островского, сын настройщика фортепиано. С 1927 года жил в Ленинграде , с 1930 года учился в Центральном музыкальном техникуме (по теории музыки и композиции у И.М. Белоземцева, по фортепиано у И.А. Браудо). Работал тапёром; в 1940-1947 годах пианист, аккордеонист и аранжировщик в «Теа- джазе» Л.О. Утёсова.

В середине 1940-х годов начал писать собственные песни (одна из первых - «Комсомольцы - беспокойные сердца», слова Л.И. Ошанина, 1948). Широкую популярность приобрели песни «Зори московские» (слова М.С. Лисянского, 1957), «Пусть всегда будет солнце» [1962; 1-я премия Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша), 1963], «Голос земли», «Красная гвоздика», «Песня любви» (все 1965), «Время» (1967; все - на слова Ошанина), «Как провожают пароходы» (слова К.Я. Ваншенкина, 1965), детские песни («Весёлые песенки», 1958, «Спят усталые игрушки», 1966, обе - на слова З.А. Петровой) и другие.

В 1962-1965 годах создал лирич. песенный цикл «А у нас во дворе» на слова Ошанина. Песни Островского исполняли Т.Г. Миансарова, О.А. Анофриев, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, М.В. Кристалинская, Э.С. Пьеха, Э.А. Хиль и другие.