ОРОЗОВ КАРАМОЛДО

ОРОЗОВ КАРАМОЛДО - киргизский тра­диционный му­зы­кант, ко­му­зист, народный артист Киргизской ССР (1935).

Иг­ре на ко­му­зе учил­ся у от­ца, вы­сту­пал с 15 лет, про­сла­вил­ся как ко­муз­чи - ав­тор и ис­пол­ни­тель про­грамм­ных пьес (кю). В 1931-1936 годах ар­тист ор­ке­ст­ра Государственного му­зы­каль­но-дра­ма­тического те­ат­ра, в 1936-1954 годах - Киргизской фи­лар­мо­нии (Фрун­зе). 2-я премия Все­со­юз­но­го смот­ра ис­пол­ни­те­лей на народных ин­ст­ру­мен­тах в Мо­ск­ве (1939). С 1939 года член Сою­за ком­по­зи­то­ров СССР. Один из са­мых ав­то­ри­тет­ных киргизских му­зы­кан­тов; его ин­ст­ру­мен­таль­ные пье­сы для ко­му­за ста­ли национальной клас­си­кой, но­ти­ро­ва­ны А.В. За­тае­ви­чем(опубликованы в сборнике «Кир­гиз­ские ин­ст­ру­мен­таль­ные пье­сы и на­пе­вы». М., 1971). Ме­ло­дии Орозова ис­поль­зо­ва­ны в ба­ле­те «Сель­кин­чек» («Ка­че­ли») В.А. Вла­со­ва и В.Г. Фе­ре (1943). В 1958-1960 годах пре­по­да­вал во Фрун­зен­ском музыкальном учи­ли­ще.

В 1961 году его имя при­свое­но Государственному ор­ке­стру народных ин­ст­ру­мен­тов Киргизской фи­лар­мо­нии.