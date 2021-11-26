МЕЙТУС ЮЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

МЕЙТУС ЮЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ - украинский ком­по­зи­тор, заслуженный деятель ис­кусств Туркменской ССР (1944 год), заслуженный деятель ис­кусств УССР (1948 год), народный артист УССР (1973 год).

В 1931 году окон­чил Харь­ков­ский музыкально- драматический институт по клас­су С.С. Бо­га­ты­рёва. В го­ды Великой Отечественной вой­ны эва­куи­ро­ван в Туркменскую ССР, где на­пи­сал (совместно с А. Ку­лие­вым) туркменскую пат­рио­тическую опе­ру «Аба­дан» (1943 год, Аш­ха­бад). Из опер Мейтуса (около 20) наи­бо­лее из­вест­на «Мо­ло­дая гвар­дия» (по ро­ма­ну А.А. Фадеева; 1947 год, Ки­ев; 2-я редакция 1950 года, Ле­нин­град; Государственная премия СССР, 1951 год), ко­то­рая ста­ви­лась на многих советских сце­нах. Сре­ди других опер: «Ук­ра­ден­ное сча­стье» (по И.Я. Франко, 1960 год, Львов), «Мах­тум­ку­ли» (1962 год, Аш­ха­бад), «Бра­тья Уль­я­но­вы» (1967 год, Уфа; 2-я редакция 1970 года, Ал­ма-Ата), «Яро­слав Муд­рый» (1973 год, До­нецк), «Ри­хард Зор­ге» (1976 год, Львов; 1977 год, Дес­сау, ГДР). Со­чи­нял так­же сим­фо­ни­че­скую (увер­тю­ра «К вос­со­еди­не­нию Ук­раи­ны с Рос­си­ей», 1954 год), ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку, хо­ры, во­каль­ные цик­лы, в том числе на сти­хи Э. Межелайтиса , М.М. Джалиля («Из Моа­бит­ской тет­ра­ди» - 3 цик­ла, 1956-1979 годы), му­зы­ку к спек­так­лям и филь­мам. Национальная премия Ук­раи­ны (1991 год). В Ки­ро­во­гра­де от­крыт ме­мо­ри­аль­ный му­зей.