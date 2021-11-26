«МЕЛОДИЯ» (фирма)

Российская фир­ма зву­ко­за­пи­си.

Ос­но­ва­на в 1964 при Мин-ве куль­ту­ры СССР. В её со­став вхо­ди­ли Все­со­юз­ная сту­дия грам­за­пи­си ( Мо­ск­ва ), от­де­ле­ния в Ле­нин­гра­де, Ри­ге, Тал­ли­не, Виль­ню­се, Тби­ли­си, Ал­ма-Ате, Таш­кен­те. Про­дук­цию «М.» вы­пус­ка­ли неск. за­во­дов, круп­ней­шие – Ап­ре­лев­ский за­вод грам­пла­сти­нок и моск. опыт­ный за­вод «Грам­за­пись». До 1991 «М.» пуб­ли­ко­ва­ла (пре­им. на ви­ни­ло­вых грам­пла­стин­ках) раз­но­го ро­да му­зы­ку, сказ­ки для де­тей, те­ат­раль­ные по­ста­нов­ки, до­ку­мен­таль­ные тек­сты и др. С 1991 из­да­ют­ся пре­им. муз. за­пи­си на ком­пакт-дис­ках. Фир­ма вы­пус­ка­ла (не­ре­гу­ляр­но) свод­ные ка­тало­ги грам­за­пи­сей, а так­же (с 1979) еже­квар­таль­ные ка­та­ло­ги но­ви­нок; ны­не ка­та­лог но­ви­нок пуб­ли­ку­ет­ся в се­ти Ин­тер­нет .

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