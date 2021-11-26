МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актер, народный артист РСФСР.

Муж В. П. Ко­вель. В 1945-1946 годах во вспо­мо­гательном со­ста­ве Московского дра­ма­тического те­ат­ра. В 1949 году окон­чил сту­дию Ка­мер­но­го те­ат­ра в Мо­ск­ве. С 1952 году в Ле­нинградском те­ат­ре дра­мы имени А. С. Пуш­ки­на.

Об­ладая пре­вос­ход­ны­ми сце­ническими дан­ны­ми, иг­рал мо­ло­дых ро­ман­тических ге­ро­ев (Ор­сино - «Две­на­дца­тая ночь» У. Шек­спи­ра ; Ве­дер­ни­ков - «Го­ды стран­ст­вий» А. Н. Ар­бу­зо­ва). Мас­тер­ст­во ха­рак­тер­но­го ак­тё­ра про­явил в ро­лях кня­зя Ган­ти­му­ро­ва («Порт-Ар­тур» А. Н. Сте­па­но­ва и И. Ф. По­по­ва), Хэп­пи («Смерть ком­ми­воя­жё­ра» А. Мил­ле­ра), Джо­зе­фа («Изю­мин­ка на солн­це» Л. Хэн­сбер­ри), Зва­ви­ча («По мо­с­ков­ско­му вре­ме­ни» Л. Г. Зо­ри­на), Алек­сея Ива­но­ви­ча («Иг­рок» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му), Шми­ца («Би­дер­ман и под­жи­га­те­ли» М. Фри­ша). В об­раз­ах Дер­жа­ви­на («Дру­зья и го­ды» Зо­ри­на) и Пет­ра Ива­но­ви­ча Адуе­ва («Обык­но­вен­ная ис­то­рия» В. С. Ро­зо­ва по И. А. Гон­ча­ро­ву ) тон­ки­ми пси­хо­ло­гическими сред­ст­ва­ми во­пло­тил уз­на­вае­мый тип че­ло­ве­ка-праг­ма­ти­ка.

С 1966 года в ле­нинградском БДТ, где зна­чи­тель­но рас­ши­рил свой творческий диа­па­зон, под­твер­див не­за­уряд­ную спо­соб­ность к пе­ре­во­пло­ще­нию, чут­кость к жан­ро­вым осо­бен­но­стям про­из­ве­де­ния: Сер­гей Усов («Тра­ди­ци­он­ный сбор» Ро­зо­ва), Уол­тер Франк («Це­на» А. Мил­ле­ра), Ляп­кин-Тяп­кин («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ), Шар­рон («Моль­ер» М. А. Бул­га­ко­ва), Бо­же­умов («Три меш­ка сор­ной пше­ни­цы» по В. Ф. Тен­д­ря­ко­ву), Ми­кич Кот­рянц («Ха­ну­ма» А. А. Ца­га­ре­ли), Ма­ли­сов («Мы, ни­же­под­пи­сав­шие­ся» А. И. Гель­ма­на ), Вар­ра­вин («Смерть Та­рел­ки­на» А. Н. Кол­ке­ра и В. М. Вер­би­на по А. В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­ну) и др.

Пер­вую за­мет­ную роль в ки­но сыг­рал в 1954 году (Ан­тон - «Боль­шая се­мья»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Две­на­дца­тая ночь», три­ло­гии «Хо­ж­де­ние по му­кам» («Сё­ст­ры», «Во­сем­на­дца­тый год», «Хму­рое ут­ро»), «Гам­лет», «Про­шу сло­ва», «Вас­са»; телефильм «Ро­ж­дён­ная ре­во­лю­ци­ей», «По­след­няя до­ро­га» и др.