МАЛИКОВ КУБАНЫЧБЕК ИМАНАЛИЕВИЧ
МАЛИКОВ КУБАНЫЧБЕК ИМАНАЛИЕВИЧ - киргизский писатель, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1947 год), народный поэт Киргизской ССР (1969 год).
Окончил 1-й Киргизский педагогический техникум (1931 год).
В 1944-1949 годы редактор журнала «Советский Киргизстан».
Дебютировал как поэт в 1928 году. Первый поэтический сборник - «Стихи Кубанычбека» (1933 год). Автор поэм «Тайна любви Самара», «Жертва пышности» (обе 1930-х годов), «Кровь за кровь» (1942 год), «Дружба и любовь» (1949 год; о братстве киргизского и русского народов), «Кадыр аке» (1952 год; о киргизских шахтёрах), «Выбор имени» (1954 год; русский перевод 1954 год) и другие; поэтических сборников «Огни в горах» (1957 год), «Молодость» (1958 год), «Орто-Токой» (1961 год), «Думы о будущем» (1964 год), «Голос со скалы» (1966 год), «Ленин и Иссык-Куль» (1974 год).
С начала 1930-х годов выступал также как драматург: «Жертва равноправия» (1931 год), «Кулуйпа» (1936 год). Послевоенные пьесы Маликова сыграли существенную роль в развитии киргизского национального театра: «На высокой земле» (1956 год; Государственная премия Киргизской ССР, 1978 год) о событиях гражданской войны; производственная драма «Сердце бьётся» (1957 год), «Девушки с одной улицы» (1960 год), «Осмонкул» (поставлена в 1969 году, издана в 1970 году) и другие.
Соавтор либретто к операм «Айчурек» (поставлена в 1939 году), «Манас» (поставлена в 1946 году), «Токтогул» (поставлена в 1958 году; все - на музыку В.А. Власова, А.М. Малдыбаева, В.Г. Фере). Издал сокращённую версию «Манаса» (1957 год), участвовал в составлении сводного текста эпоса.
Среди других произведений: публицистика, одноактные пьесы для газет; стихотворения и частушки (сборник «Театральные стихи», 1935 год); рассказы, очерки, рецензии.
Перевёл на киргизский язык сочинения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Т.Г. Шевченко и других.
Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Собр. соч. Фр., 1971 (на кирг. яз.);
Стихи. М., 1983;
Мои современники и собратья по перу: (Сб. ст. и воспоминаний). 2-е изд. Фр., 1985 (на кирг. яз.).