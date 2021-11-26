МАЛИКОВ КУБАНЫЧБЕК ИМАНАЛИЕВИЧ

МАЛИКОВ КУБАНЫЧБЕК ИМАНАЛИЕВИЧ - киргизский пи­са­тель, заслуженный де­ятель ис­кус­ств Киргизской ССР (1947 год), народный по­эт Киргизской ССР (1969 год).

Окон­чил 1-й Киргизский пе­да­го­гический тех­ни­кум (1931 год).

В 1944-1949 годы ре­дак­тор журнала «Со­вет­ский Кир­гиз­стан».

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1928 году. Пер­вый по­этический сборник - «Сти­хи Ку­ба­ныч­бе­ка» (1933 год). Ав­тор по­эм «Тай­на люб­ви Са­ма­ра», «Жерт­ва пыш­но­сти» (обе 1930-х годов), «Кровь за кровь» (1942 год), «Дру­ж­ба и лю­бовь» (1949 год; о брат­ст­ве киргизского и русского на­ро­дов), «Ка­дыр аке» (1952 год; о киргизских шах­тё­рах), «Вы­бор име­ни» (1954 год; русский перевод 1954 год) и другие; по­этических сборников «Ог­ни в го­рах» (1957 год), «Мо­ло­дость» (1958 год), «Ор­то-То­кой» (1961 год), «Ду­мы о бу­ду­щем» (1964 год), «Го­лос со ска­лы» (1966 год), «Ле­нин и Ис­сык-Куль» (1974 год).

С начала 1930-х годов вы­сту­пал так­же как дра­ма­тург : «Жерт­ва рав­но­пра­вия» (1931 год), «Ку­луй­па» (1936 год). По­сле­во­ен­ные пье­сы Маликова сыг­ра­ли су­щест­вен­ную роль в раз­ви­тии киргизского национального те­ат­ра: «На вы­сокой зем­ле» (1956 год; Государственная премия Киргизской ССР, 1978 год) о со­бы­ти­ях гражданской вой­ны ; про­из­вод­ст­вен­ная дра­ма «Серд­це бьёт­ся» (1957 год), «Де­вуш­ки с од­ной ули­цы» (1960 год), «Ос­мон­кул» (поставлена в 1969 году, издана в 1970 году) и другие.

Со­ав­тор либ­рет­то к опе­рам «Ай­чу­рек» (поставлена в 1939 году), «Ма­нас» (поставлена в 1946 году), «Ток­то­гул» (поставлена в 1958 году; все - на музыку В.А. Вла­со­ва, А.М. Мал­ды­бае­ва, В.Г. Фе­ре). Из­дал со­кра­щён­ную вер­сию «Ма­на­са» (1957 год), уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии свод­но­го тек­ста эпо­са.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пуб­ли­ци­сти­ка, од­но­акт­ные пье­сы для га­зет; сти­хо­тво­ре­ния и час­туш­ки (сборник «Те­ат­раль­ные сти­хи», 1935 год); рас­ска­зы, очер­ки, ре­цен­зии.

Пе­ре­вёл на киргизский язык со­чи­не­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, Н.А. Не­кра­со­ва, Т.Г. Шев­чен­ко и других.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Сочинения:

Собр. соч. Фр., 1971 (на кирг. яз.);

Сти­хи. М., 1983;

Мои со­вре­мен­ни­ки и со­бра­тья по пе­ру: (Сб. ст. и вос­по­ми­на­ний). 2-е изд. Фр., 1985 (на кирг. яз.).