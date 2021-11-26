ЛИФШИЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛИФШИЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский философ и публицист.
Родился в семье мелкого служащего. В 1923 году поступил во Вхутемас (с 1926 года Вхутеин), где затем преподавал философию до 1929 года. В 1929-1931 годы в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса (ИМЭ), с 1932 года читал лекции в Институте литературы и искусства Комакадемии (с 1934 года Институт философии, литиратуры и истории, ИФЛИ). В 1930 году началась его совместная работа с Д. Лукачем (издание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, разработка теории «большого» реализма), в том числе в журнаде «Литературный критик» (1933-1940) вплоть до его закрытия постановлением ЦК ВКП(б) после инициированной А. А. Фадеевым кампании 1939-1940 годов и осуждения как «вредоносного» течения, представленного именами Л., Лукача и писателя А. П. Платонова. С 1941 года на фронте, служил в Днепровской военной флотилии, был ранен. В 1950-1960-х годах сотрудничал с А. Т. Твардовским в журнале «Новый мир». С 1963 года сотрудник Института истории искусства Министерства культуры СССР, затем Института теории и истории изобразительных искусств при АХ (действительный член с 1975).
Начиная с середины 1920-х годов в полемике с так называемой вульгарной социологией (В. М. Фриче, В. Ф. Переверзев и др.) с её установкой на отыскание «социального эквивалента» художественных произведений, рассматривавшихся как выражение «психоидеологии» того или иного класса, Лифшиц отстаивал идею объективной правды (истины и красоты «самой жизни»), заключённой в каждом подлинном произведении (дискуссии 1934-1936 годов и др.). Осуществлённая Лифшицем реконструкция эстетических взглядов К.Маркса, представленного как поборника высокой классики - античной и новоевропейской (сборник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», 1937; 4-е изд., т. 1-2, 1983), сопровождалась утверждением непреходящего «всемирно-исторического» содержания творчества вел. художников прошлого, отвечающего «конечным целям свободного человеческого развития». Так, недостатком «генетической» социологии Г. В. Плеханова Лифшиц считал его неспособность провести через историю культуры «генеральную перспективу классовой борьбы - перспективу коммунистической революции» («Вопросы искусства и философии». М., 1935. С. 309), понятой как развёртывание обществ. самодеятельности в процессе освобождения от оков капитализма и классовой цивилизации, когда «возвращение всех человеческих вещей» (Дж. Вико) становится «нормальной пульсацией общественного организма». Концепция художественного реализма и «народности» всякого «большого» искусства, сформулированная в работах Лифшица и Лукача 1930-х годов, отстаивалась Лифшицем в 1960-1670-х годах в противостоянии теории и практике модернизма (памфлет «Почему я не модернист?», «Феноменология консервной банки», оба 1966 год; «Кризис безобразия», 1968, совместно с его женой Л. Я. Рейнгардт; и др.). Характерное для модернизма «воинственное отрицание традиции во имя активной воли художника», его иллюзорной свободы «ломать реальные формы окружающего мира» («Мифология древняя и современная». М., 1980. С. 475, 479) истолковывалось Лифшицем по аналогии с марксистской критикой религии как своеобразная «отдушина», дающая мнимый выход подавленной общественной энергии. Утверждая, что художественное произведение - это «зеркало мира», а не «продукт коллективного солипсизма, система условных знаков эпохи, личности, класса, нации или расы» (Там же. С. 514), Лифшиц считал при этом, что искусство становится самим собой лишь отражая «ноуменальные» моменты, присутствующие в самой жизни (классика как голос «истинного бытия»). Концепция отражения конкретизировалась в «онтогносеологии» позднего Лифшица: вызывая «бытие на себя», человек своей активностью возбуждает ответное действие природы; благодаря этой «провокации» «объект приобретает как бы статус субъекта», и эта его субъективность отражается в человеческом сознании, «становится для нас объективным зеркалом, отвечающим на запрос человека» (Там же. С. 75-76). Уже в древней мифологии, представляющей собой «отражение действительности под углом зрения свободы», запечатлена «технологическая драма человека», сталкивающегося в своей деятельности с «возмущением естественных сил против слишком тесной узды, навязанной им человеческой волей» (Там же. С. 135, 73, 77).
Значительное место в публицистике Лифшица занимает полемика с характерными для многих представителей советской интеллигенции «пустозвонством», «мелочностью, школьностью и бюрократизмом мысли» (сатирический памфлет «Дневник Мариэтты Шагинян», 1954, сборник статей «В мире эстетики», 1985, и др.).
Сочинения:
Искусство и современный мир. 2-е изд. М., 1978;
К. Маркс. Искусство и общественный идеал. 2-е изд. М., 1979;
Собрание сочинений М., 1984-1988. Т. 1-3;
Поэтическая справедливость: Идея эстетического воспитания в истории общественной мысли. М., 1993;
Очерки русской культуры: из неизданного. М., 1995;
Диалог с Э. Ильенковым: (Проблема идеального). М., 2003;
Что такое классика?: онтогносеология, смысл мира, «истинная середина». М., 2004;
Varia. M., 2009.