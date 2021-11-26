КОРЗУХИНА ГАЛИ ФЁДОРОВНА
КОРЗУХИНА ГАЛИ ФЁДОРОВНА - российский археолог.
Внучка А.И. Корзухина.
В 1926 году окончила факультет языка и материальной культуры ЛГУ.
В 1927-1930 годы специализировалась по истории древне-русской архитектуры в аспирантуре Государственной академии истории материальной культуры. В 1935-1938 годы старший научный сотрудник, хранитель фонда прикладного искусства Русского музея, в 1938-1941 годы научный сотрудник Истории материальной культуры института, прикомандированный к Институту археологии АН УССР, участвовала в раскопках древнего Киева.
В 1945 году защитила кандидатскую диссертацию «Русские клады IX-XIII веков», которая легла в основу фундаментальной монографии, изданной в 1954 году. В 1945-1972 годы работала в Институте истории материальной культуры, где заведовала Рукописным архивом (1964-1967 годы), руководила Торопецкой экспедицией (1960-1961 годы), отрядом Староладожской экспедиции (1968 год).
по истории средне-векевого художественного ремесла и материальной культуры Древней Руси. Создала фундаментальные каталоги предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей, памятников художественного ремесла Поднепровья V-VIII веков с корпусом аналогий, древне-русских ювелирных изделий и произведений культовой металлопластики. Ряд этих вещей был утрачен во время Великой Отечественной войны, и эти подборки приобрели статус первоисточника (хранятся в Рукописном архиве Института истории материальной культуры РАН).
Одной из первых выступила против теорий автохтонизма в вопросе о происхождении славянской культуры Среднего Поднепровья, считая, что смена стилей в художественном ремесле I тысячилетия обусловлена прерывистостью исторического развития и сменой этнических групп, в т. ч. кочевых.
Внесла важный вклад в исследование по вещественным источникам проникновения скандинавов на территорию Восточной Европы и их роли в образовании Древне-русского государства. Основополагающие труды в области изучения техники и организации ювелирного дела, косторезного ремесла, вещевых кладов, игр, эпиграфических памятников, предметов культовой металлопластики Древней Руси.
На основе подходов, характерных для работы Г.Ф. Корзухиной, сложились петербургская и ряд других отечественных школ археологического источниковедения.
Сочинения:
К истории Среднего Поднепровья в середине I тыс. н. э. // Советская археология. 1955. Т. 22;
Предметы убора с выемчатыми эмалями V - первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л., 1978;
Клады и случайные находки вещей круга «древностей антов» в Среднем Поднепровье. Каталог памятников // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики. Симферополь, 1996. Вып. 5