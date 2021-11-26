Колпакoв Артeмий Дмитриевич

Арте́мий Дми́триевич Колпако́в (1932-1978) — советский историк, доктор исторических наук. Старший научный сотрудник кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ. Специалист по новой и новейшей истории Ирландии и Великобритании.

Ранние годы

Родился 23 августа 1932 года в г. Ярославле в семье военного. В 1955 г. окончил исторический факультет Московского городского педагогического института им. В.П. Потемкина. В 1955-1958 гг. учился в аспирантуре под руководством академика А.Л. Нарочницкого, в 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию (на тему «Возникновение национальной чартистской ассоциации»).

В 1958-1960 гг. работал младшим научным сотрудником Института научной информации АН СССР. Одновременно являлся внештатным редактором Отдела новой и новейшей истории журнала «Научные доклады высшей школы. Исторические науки» (1958-1961 гг.). В 1960-1962 годах работал в редакции журнала «Вопросы истории» в качестве научного консультанта.

Работа в МГУ

С августа 1962 года Артемий Дмитриевич работал на кафедре новой и новейшей истории истфака МГУ, вел лекции и семинары, был автором и редактором кафедрального учебника по историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки.

Являлся руководителем методологического семинара кафедры новой и новейшей истории, заместителем председателя профсоюзного комитета исторического факультета. Исследователь был одним из основателей созданного в 1966 г. общества «СССР — Ирландия». Это общество сыграло важную роль в становлении культурных связей СССР и Ирландией, развитию научных контактов между советскими и ирландскими историками.

В этот период А. Д. Колпаковым была опубликована монография «Ирландия — остров мятежный». В 1973 году А.Д. Колпаков защитил докторскую диссертацию на тему «Ирландия на путях к революции», также вышедшую в виде отдельной монографии. Авторству А.Д. Колпакова принадлежат главы по истории Ирландии в XX веке (гл. 10-13) в коллективном труде «История Ирландии» под (Под ред. Л.И. Гольмана. М., «Мысль», 1980). А.Д. Колпаков ушел из жизни 29 сентября 1978 года. Похоронен на Востряковском кладбище (квадрат 36-2, ряд 2, участок 798).