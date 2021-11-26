КНИППЕР ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ

КНИППЕР ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ - россиский ком­по­зи­тор , народный артист РСФСР (1974 год).

Отец А. Л. Книппера. Пле­мян­ник О. Л. Книп­пер-Че­хо­вой. Учил­ся у Еле­ны Ф. Гне­си­ной (фортепиано), Р. М. Глиэра и Н. С. Жиляева (композиция), Д. Р. Рогаль-Левицкого (инструментовка). В 1922-1923 годах жил в Германии, брал уроки у Ф. Ярнаха. С 1923 года член Ассоциации современной музыки, в 1930-1940-е годы заместитель председатель СК СССР.

С 1929 года музыкальный консультант в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко . С 1932 года инструктор по массовой работе Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии, с 1936 года руководитель музыкальной части Театра народов Востока. В разные годы жил в Туркмении, Киргизии, Таджикистане, работал в Иране и Ираке. Выступал как ди­ри­жёр .

В симфониях (всего 21; 1928-1974 годы) Книппер разрабатывал тип «песенной симфонии» - с использованием мелодий массовых песен (например, песня «Полюшко-поле» - основа тематизма 4-й симфонии «Поэма о бойце-комсомольце», с солистами и хором, слова В. И. Гусева, 1933 год; 2-я редакция 1965 год).

Среди сочинений для музыкального театра: оперы - «Северный ветер» (Москва, 1930 год), «На Байкале» (Улан-Удэ, 1948 год), «Корень жизни» (2-я редакция под названием «Сердце тайги», Куйбышев, 1958 год), «Мурат» (Фрунзе, 1959 год), «Маленький принц» (Москва, 1965 год); балеты - «Источник счастья» (Сталинабад, 1951 год), «Красавица Ангара» (совместно с Б. Б. Ямпиловым, Улан-Удэ, 1959 год).

Музыка народов Востока нашла отражение в оркестровых сюитах «Ванч» (1934 год), «Маку» (1942 год), «Тянь-Шань» (1956 год), «Образы Туркмении» (1940 год), «Курумкан» (1947) и др. Автор концерта для 7 духовых инструментов и литавр (1962 год), концертов с оркестром - 3 для скрипки (1943-1967 годы), для трубы и фагота (1968 год), для фагота (1970 год), 3 струнных квартетов (1942-1973 годы), 2 фортепианных трио (1967, 1972 годы), музыки к спектаклям и фильмам, массовых песен.

Государственная премия СССР (1946, 1949 годы), Государственная премия РСФСР (1972 год).

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