КАЗАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
КАЗАКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - русский прозаик.
Из рабочей семьи. Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных (1951 год) и Литературный институт имени М. Горького (1958 год) в Москве. Начал печататься в 1952 году. Мастер малых прозаических форм (рассказ, очерк, эссе), Казаков тяготел к традициям русской классики, прежде всего И. А. Бунина. Казакова отличает умение в сжатой, лаконичной манере раскрыть всю психологическую сложность взаимоотношений героев.
Действие его рассказов обычно разворачивается в деревне, провинции, на природе (самое известное исключение - «московский» рассказ «Голубое и зелёное», 1956 год); многие произведения навеяны впечатлениями от путешествий по Русскому Северу: рассказы «Поморка» (1957 год), «Манька» (1958 год), «Нестор и Кир» (1961 год), цикл очерков «Северный дневник» (1961-1973 годы). Природа описывается Казаковым в лирических, но нередко и в тревожно-драматическом тонах; ближе всего к тайне природы оказываются маленькие дети (рассказы «Никишкины тайны», 1957 год; «Свечечка», 1974 год; «Во сне ты горько плакал», 1977 год) или одинокие, отвергнутые обществом люди (рассказ «Трали-вали», 1959 год).
Автор сборников «На полустанке» (1959 год), «По дороге» (1961 год), «Двое в декабре» (1966 год), «Осень в дубовых лесах» (1969 год) и др.; воспоминаний о К. Г. Паустовском «Поедемте в Лопшеньгу» (1977 год); рассказов и очерков о писателях: М. Ю. Лермонтове («Звон брегета», 1959 год), Т. Вылке («И родился я на Новой Земле», 1973 год); сценария фильма «Великий самоед» (1981 год). Творческое кредо Казакова изложено в «литературных заметках» «О мужестве писателя» (1966 год), «Не довольно ли?» (1967 год) и др. Жизни Казакова посвящён фильм «Послушай, не идёт ли дождь» (1999 год, режиссер А. С. Кордон).