ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

ГЕРМАН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - русский прозаик, драматург, киносценарист.

Отец А.Ю. Гер­ма­на. Из се­мьи во­ен­но­го. В юно­сти ра­бо­тал в га­зе­те-мно­го­ти­раж­ке; на­чал пе­ча­тать­ся с 1926 года. Из ро­ма­нов 1930-х годов («Ра­фа­эль из па­рик­ма­хер­ской», 1931; «Бед­ный Ген­рих», 1934; «На­ши зна­ко­мые», 1934-1936 годы) наи­боль­ший ус­пех имел ро­ман «Всту­п­ле­ние» (1931), вы­со­ко оце­нён­ный М. Горь­ким и инс­це­ни­ро­ван­ный В.Э. Мей­ер­холь­дом (в 1933 году). В по­вес­тях «Лап- шин» (1937; фильм «Мой друг Иван Лап­шин» А.Ю. Гер­ма­на, 1984) и «Алек­сей Жма­кин» (1937-1938 годы) Герман об­ра­тил­ся к те­ме уго­лов­ного ро­зы­ска, соз­дал пси­хо­ло­ги­че­ски дос­то­вер­ные об­ра­зы сы­щи­ков и во­ров, по­лу­чив­шие даль­ней­шую раз­ра­бот­ку в ро­ма­не «Один год» (1960), до­ку­мен­таль­ной по­вес­ти «Наш друг - Иван Бо­ду­нов» (1963), ки­но­сце­на­рии «Верь­те мне, лю­ди!» (1964).

Опыт ра­бо­ты во­енным кор­рес­пон­ден­том при по­ли­тическом управ­ле­нии Северного фло­та и на Бе­ло­мор­ской во­енной фло­ти­лии в 1940-е годы от­ра­жён в пье­сах и по­вес­тях («Да­ле­ко на Се­ве­ре», «Сту­дё­ное мо­ре», обе 1943, и др.) о вой­не. Кри­ти­ка по­вес­ти «Под­пол­ков­ник ме­дицин­ской служ­бы» в 1949 году (опубликована в 1956 году) за­ста­ви­ла Германа об­ра­тить­ся от современной про­бле­ма­ти­ки к эпо­хе Пет­ра I в ис­то­рическом ро­ма­не «Рос­сия мо­ло­дая» (1952; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1982 году). Три­ло­гия «Де­ло, ко­то­ро­му ты слу­жишь» (1957), «До­ро­гой мой че­ло­век» (1961), «Я от­ве­чаю за всё» (1964) - вер­ши­на твор­че­ст­ва Германа. Её ге­рои - энер­гич­ные, со­ци­аль­но ак­тив­ные лю­ди, умею­щие бо­роть­ся за свои идеа­лы. Ав­тор ки­но­сце­на­ри­ев «Се­ме­ро сме­лых» (1936, совместно с С.А. Ге­раси­мо­вым), «Пи­ро­гов» (1947; Государственная премия СССР, 1948), «До­ро­гой мой че­ло­век» (1958, совместно с И.Е. Хей­фи­цем) и др.; до­ку­мен­таль­ной по­вес­ти «Опе­ра­ция "С Но­вым го­дом!"» (1964; фильм «Про­вер­ка на до­ро­гах» А.Ю. Гер­ма­на, 1971).