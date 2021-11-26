ГАЙДАЙ ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
ГАЙДАЙ ЗОЯ МИХАЙЛОВНА - украинская певица (сопрано), народная артистка СССР (1944 год).
Дочь музыкального фольклориста, хорового дирижёра и композитора М.П. Гайдая (1878-1965 годы). Окончила Киевский музыкально-драматический институт по классу пения Е.А. Муравьёвой. Солистка Киевского (1928-1930 годы, 1934-1955 годы) и Харьковского (1930-1934 годы) театров оперы и балета. В её репертуаре было свыше 50 партий в украинских, русских и европейских операх (в центре - романтическая опера XIX века). Выступала как камерная певица. Гастролировала за рубежом. В 1955 году оставила сцену. 1-я премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1933 год). С 1947 года преподавала в Киевской консерватории (с 1963 года профессор). Государственная премия СССР (1941 год).
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