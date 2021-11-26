ГАЙДАЙ ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

ГАЙДАЙ ЗОЯ МИХАЙЛОВНА - украинская пе­ви­ца (со­пра­но), народная артистка СССР (1944 год).

Дочь музыкального фольк­ло­ри­ста , хо­ро­во­го ди­ри­жё­ра и ком­по­зи­то­ра М.П. Гай­дая (1878-1965 годы). Окон­чи­ла Ки­ев­ский музыкально-дра­ма­тический институт по клас­су пе­ния Е.А. Му­равь­ё­вой. Со­ли­ст­ка Ки­ев­ско­го (1928-1930 годы, 1934-1955 годы) и Харь­ков­ско­го (1930-1934 годы) те­ат­ров опе­ры и ба­ле­та. В её ре­пер­туа­ре бы­ло свыше 50 пар­тий в украинских, русских и ев­ропейских опе­рах (в цен­тре - ро­ман­тическая опе­ра XIX века). Вы­сту­па­ла как ка­мер­ная пе­ви­ца. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла за ру­бе­жом. В 1955 году ос­та­ви­ла сце­ну. 1-я премия Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей (1933 год). С 1947 года пре­по­да­ва­ла в Ки­ев­ской консерватории (с 1963 года профессор). Государственная премия СССР (1941 год).

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