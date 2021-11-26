ЕВСТИГНЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕВСТИГНЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский актёр, народный артист СССР (1983).
В 1951 году окончил Горьковское театральное училище (c 2003 года Нижегородское театральное училище имени Е.А. Евстигнеева). В 1951-1954 годах во Владимирском областном театре драмы имени А.В. Луначарского (Швандя – «Любовь Яровая» К.А. Тренёва, Меркуцио – «Ромео и Джульетта» У. Шекспира). В 1956 году окончил Школу-студию МХАТ (курс П.В. Массальского) и был принят в труппу театра. В том же году один из основателей «Студии молодых актёров» (с 1957 года театр-студия «Современник», с 1965 года театр «Современник»), где работал до 1970 года: Чернов («Вечно живые» В.С. Розова), Король («Голый король» Е.Л. Шварца), Куропеев-Муровеев («Назначение» А.М. Володина), Анатолий Васильевич Луначарский («Большевики» М.Ф. Шатрова), Сатин («На дне» М. Горького), Дорн («Чайка» А.П. Чехова); поставил спектакль «Третье желание» В. Блажека (1960). В 1971-1988 актёр МХАТа (после разделения театра - в труппе под руководством О.Н. Ефремова): Соболевский («Медная бабушка» Л.Г. Зорина), Пётр Хромов («Сталевары» Г.К. Бокарева), Иван Адамыч («Старый Новый год» М.М. Рощина); Шабельский («Иванов»), Чебутыкин («Три сестры»), Дорн («Чайка»), Серебряков («Дядя Ваня») - все Чехова; Соломахин («Заседание парткома»), Окунев («Обратная связь»), Девятов («Мы, нижеподписавшиеся») - все А.И. Гельмана; Фёдор Карлыч, Табак («Эшелон», «Перламутровая Зинаида» Рощина), Хлынов («Горячее сердце» А.Н. Островского). В начале 1990-х годов играл в других театрах: Фирс («Вишнёвый сад» Чехова, Театр Антона Чехова), Глов-отец («Игроки-XXI» по Н.В. Гоголю, «АРТель АРТистов Сергея Юрского» совместно с МХАТом имени Чехова). Актёр неограниченного диапазона, редкой органики, Евстигнеев умел сочетать острую сатиру с тонким лиризмом, эксцентрику с трагикомедией, гротеск с точным психологическим анализом, музыкальность и пластичность с реалистической трактовкой образа; работы Евстигнеева выделялись внутренней гармонией и завершённостью художественной формы.
С 1957 года в кино (фильм «Поединок»). Снимался в фильмах: «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Золотой телёнок», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «Скверный анекдот», «Бег», «Старики-разбойники», «Зимний вечер в Гаграх», «Повесть о неизвестном актёре», «Ещё люблю, ещё надеюсь…», «Демидовы», «Ночные забавы»; в телефильмах «Семнадцать мгновений весны», «Собачье сердце» (Государственная премия РСФСР, 1990) и других. В 1975-1985 годах преподавал в Школе-студии МХАТ (в 1983 году поставил «На дне» Горького), профессор (с 1983 года). Государственная премия СССР (1974).